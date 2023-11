Legenda Nedomanský a špatná zpráva pro Hadamczika: Končí v Síni slávy!

Československá hokejová legenda Václav Nedomanský (79) není spokojena, jak se zachází s památečními předměty v Síních slávy v Česku i na Slovensku. Proto v nich už nechce být.

Nedomanský v dresu ČSSR získal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let osm medailí (mistrem světa byl v roce 1972), další dvě na olympiádách. Má své místo v Síni slávy v Torontu, v Česku a na Slovensku je to horší...

„Prezident Alois Hadamczik mluvil o nové Síni slávy českého hokeje. Tvrdil, že je důležité oslavovat legendy. Hovořil také o mně. Ty řeči zněly pěkně, fakta jsou bohužel jiná. S úctou vůči nám, bývalým reprezentantům, to bývalé ani současné vedení svazu rozhodně nepřehání,“ postěžoval si ve zpovědi pro iDnes. „Na výstavy jsem věnoval kusy výstroje či suvenýrů. Po nějaké době zmizely a posléze byly některé nabízeny k prodeji na internetu,“ dodal hořce. Do slovenské síně slávy prý věnoval to nejlepší. „Při stěhování se však moje věci ztratily. Svaz mě informoval, že je někdo ukradl,“ bilancuje.

V Česku už ne