Kolik bude stát nová Síň slávy? Místo herny chrám, láká i digitalizací

Menší, zato modernější. Rozlohou skromnější, ale důstojná a stále živá. Síň slávy českého hokeje v nových prostorách v centru Prahy chce přilákat větší množství lidí. Bude sídlit na adrese Nekázanka 5, v bývalých prostorech cestovní kanceláře Čedok. Český svaz podepsal nájemní smlouvu s opcí na pět plus pět let. „Věřím, že si do ní najde cestu víc lidí,“ řekl na tiskové konferenci vítěz Stanley Cupu a olympijský šampion Dominik Hašek.

K otevření Síně slávy by mělo dojít v březnu příštího roku. „Ale je možné, že to bude až v dubnu,“ upřesnil Jan Mišák ze společnosti XLab, jejíž projekt zvítězil ve výběrovém řízení a která připravuje i její virtuální podobu. Fanouškům se chce přiblížit rovněž tím, že tematicky zaměřené artefakty se budou vystavovat v její putovní verzi. „Nechceme hernu či muzeum, ale chrám – Olymp,“ prohlásil Mišák na tiskové konferenci.

Skončí několikaměsíční prázdno od vynuceného uzavření Síně slávy, jež fungovala přes osm let v pražské Galerii Harfa. Při hledání nových prostor bylo ve hře i obchodní centrum Paladium na Náměstí Republiky. Zvítězila Nekázanka, jež nabízí jednolitý prostor a lepší bezbariérový přístup.

„Výkonný výbor schválil 7. června záměr a od té doby je tu studie, která naplňuje to, co jsme si dali od začátku za cíl. Chceme se řídit trochu odlišnou filozofií než dřív a mít Síň slávy především jako odkaz úchvatné historie našeho hokeje nejen v klasické kamenné podobě, ale i v moderním virtuálním prostředí. Pro nás je zásadní, aby k otevření došlo do květnového šampionátu v Praze,“ upřesnil Bedřich Ščerban, člen vedení svazu, který je manažerem Síně slávy a předsedou výběrové komise.

K uzavření původní Síně slávy prý vedly hlavně vysoké náklady. „Chtěli jsme se vrátit k menšímu prostoru, následně jsme se vystěhovali a začali hledat způsoby, jak dál. Nechtěli jsme, aby Síň slávy úplně skončila,“ upřesnil generální sekretář svazu Jan Černý. Své pádné důvody však hokejový velín vysvětlil nedostatečně. Svět obletěly záběry, jak si brankářská legenda Hašek odváží exponáty v nákupním košíku jak bezdomovec.

Teď by se artefakty měly do Síně slávy vrátit. „Všichni si to pamatujeme. Vedl jsem s Dominikem diskusi, vysvětlil mu, jak to vzniklo a jaký koncept výkonný výbor schválil. On to uznal a řekl, že vůbec není zatvrzelý a pokud půjde o reprezentativní Síň slávy, nebrání se další spolupráci. Zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by odmítl poskytnout exponáty znovu. Vždy jsme se shodli, že pokud bude zájem, jsou jejich majitelé ochotni je opět zapůjčit,“ ubezpečil Ščerban.

Dominika Haška potěšilo nadšení, s jakým odpovědní lidé na nové Síni slávy pracují. „Chceme ji obnovit na co nejlepší úrovni. V Harfě nebyla taková návštěvnost, ale věřím, že teď si do ní najde cestu mnohem víc lidí,“ uvedl.

Kvůli uzavření Síně slávy a způsobu, jakým to prezentoval, čelil svaz ostré kritice. „Je třeba se omluvit hokejovým legendám i médiím, dosud jsme si ohledně tohoto tématu počínali velmi stručně,“ uznal Černý. Podle něj se roční provozní ztráta pohybovala ve výši 14 milionů korun, k tomu nájemné či energie. „Teď budeme na sedmnácti procentech původních nákladů,“ dodal generální sekretář. S tím, že v Nekázance přijde provoz Síně slávy ročně na 2,4 milionu.

Problémem Síně slávy byla nulová propagace. Připravuje se nový koncept, pomoct může lepší poloha. Torontská Hockey Hall of Fame se v roce 1993 přestěhovala z odlehlého výstaviště BCE Place na roh Younge a Front Street v centru města. Návštěvnost se zpětinásobila, ročně do ní zavítá 300 tisíc návštěvníků. Pražská Síň slávy se tomu asi nepřiblíží, nicméně chce důstojně připomínat skvělou historii hokeje a vtáhnout mladší generace.

„Většinu členů Síně slávy znám. Často tvrdí chlapi, zažili ledacos. Divili byste se, jak jsou dojatí a naměkko, když je uvádějí do Síně slávy. Když se člověku povede zápas, vyhlásí ho nejlepším hráčem. Když se povede turnaj, zvolí ho nejlepším hráčem turnaje. Můžete vyhrát Zlatou hokejku, když se povede sezona. Ale vstoupit do Síně slávy znamená mít skvělou celou kariéru. Tihle lidé, to je jedna legenda vedle druhé. Byl bych rád, kdybychom to dokázali předávat dál,“uvedl Ščerban.

Noví členové otevření Síně slávy ještě nestihnout. Uvedeni budou 14. prosince během utkání Česko - Finsko v rámci Švýcarských hokejových her.

Síň se digitalizuje

Prohlédnout si cenné artefakty českého hokeje z pohodlí domova nebo ze všech možných úhlů otáčet „zlatou“ lapačkou Dominika Haška z Nagana. To jsou příklady virtuálních vymožeností, které nabídne nový projekt české Síně slávy. Změna se tak netýká pouze přestěhování kamenné výstavy do pražské Nekázanky. Od zapojení moderních technologií si organizátoři slibují vyšší zájem veřejnosti.

Za přesunutím Síně slávy do virtuálního prostoru stojí firma XLab, která má s obdobnými záležitostmi zkušenosti. Svaz v rámci spolupráce chystá projekt, kdy se zájemci z řad veřejnosti mohou podívat na hokejové předměty spjaté s českou historií rovnou z osobních počítačů a dalších zařízení. Nemuseli by za to přitom platit. Financování stránek s největší pravděpodobností obstarají sponzoři skrze internetové reklamy.

„V okamžiku, kdy postavíte fyzický prostor, který deset let neprochází žádnou obměnou, tak nemáte co propagovat. Proto Síň slávy potřebujeme koncipovat jinak,“ pronesl svou vizi po čtvrteční tiskové konferenci jednatel XLabu Jan Mišák.

Jeho společnost se v Nekázance bude podílet na zavádění revolučních technologických prvků. Ty by nabídly příštím návštěvníkům nejen dosud nepoznané dojmy, ale také dovolují výraznější tematickou variabilitu podle zaměření jednotlivých výstav.

„Zkrátka abychom byli co nejrychleji a nejflexibilněji schopní měnit obsah, což nám umožňují média, která tam plánujeme dát, a ne fyzické hry z původní Síně slávy. Ta z našeho řemeslného pohledu nevypadala špatně, nicméně propagace jí chyběla,“ rozebral Mišák.

O zvýšený zájem hokejových fanoušků stojí také manažer Síně slávy Ščerban. „Plánujeme, že ve virtuální části bude rozšíření (fyzických výstav), tam je prostor neomezený. Potřebujeme obměňovat témata i kalendárium, které bude připomínat významné dny. Tak s tím chceme pracovat a doufáme, že Síň slávy dokážeme zviditelnit,“ řekl k digitalizaci.

Aktéři, kteří za projektem stojí, neočekávají úbytek návštěvníků vlivem toho, že nyní artefakty budou moci prostudovat, aniž by museli platit vstupné nebo cestovat do centra hlavního města. Organizátoři naopak doufají, že fanoušky internetová ochutnávka přiměje k touze vidět fyzické předměty na vlastní oči.

„Propagace je nejdůležitější. Co se nepropaguje, to nefunguje,“ je si vědom i jednasedmdesátiletý Jaroslav Pouzar, zasloužilý člen Síně slávy. „Ta stará žádnou propagaci neměla. Lidi ani pomalu neví, kde byla, případně jich bylo strašně málo.“

To by se nyní mělo změnit, byť Nekázanka nebyla jedinou variantou. Firma XLab se musela hned několikrát přizpůsobovat fyzickým kulisám, o nichž Svaz uvažoval. „První prostor, který jsme dostali na původní návrhy, byl ten v Palladiu. Měli jsme částečně rozpracovanou studii co, kde a jak by bylo. To se měnilo mnohokrát,“ neskrýval Mišák.