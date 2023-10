Loučení s Prague Playoffs? Na prodejích je to vidět, říká Šveňková

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Anna Kellnerová s Catch Me If You Can Old ve finále Prague Playoffs • Pavel Mazáč / Sport

Praha ohromila, pětiletá éra Prague Playoffs jako vrcholu prestižní parkurové série Global Champions Tour se ale blíží ke konci. Od 16. do 19. listopadu se populární akce zatím naposledy uskuteční v O2 areně a podle Markéty Šveňkové, sportovní ředitelky Czech Equestrian Teamu, se už fanoušci na rozlučku chystají. „Je to hodně vidět na prodejích a zájmu diváků se této akce zúčastnit,“ říká Šveňková.

Jak osobně vnímáte přípravy na loučení s Prague Playoffs?

„Samozřejmě to prožíváme emotivně. Co se bude dít v budoucnosti, je otázkou jednání. Ale víme, že v příštím roce a v roce 2025 se playoffs v Praze neuskuteční. Letos máme už hodně prodaných lístků, velký zájem je o V.I.P. vstupenky i o závody CSI 2 hvězdy. V některých sektorech je vyprodáno.“

Je stále šance dostat se na hlavní závody, které jsou naplánovány na sobotu a neděli?

„Určitě je, každopádně i my doporučujeme, aby si lidé lístky zarezervovali co nejdříve. Nemůžeme garantovat, že možnost si lístky zakoupit bude i v průběhu závodů. Každý rok je vidět, že některé exponované dny jsou vyprodané.“

Vypadá to, že jste si během pěti let trvání Prague Playoffs fanoušky vychovali, že?

„Určitě, zájem o akci je každý rok větší. Vnímáme to nejen na prodejích, ale i na povědomí o této akci. Když cestuju na závody do zahraničí, spousta lidí ví, že v Praze probíhá finále. V zahraničí se obecně zvýšilo povědomí o českém jezdeckém sportu.“

Na co byste lidi pozvala tentokrát?

„Tentokrát bude určitě zajímavý čtvrtek, kdy jsou zahajovací soutěže a zároveň první kolo týmové soutěže Global Champions League. Prague Lions tentokrát nepostoupili přímo do semifinále a nastoupí už ve čtvrtfinále ve čtvrtek. Pokud diváci chtějí vidět jezdce z Prague Lions, včetně Aničky Kellnerové, čtvrtek jim doporučuju. Zajímavé bude i semifinále týmů v pátek. V sobotu je Super Grand Prix, kde nastoupí nejlepších šestnáct jezdců, kteří vyhráli Grand Prix v jednotlivých kolech. V neděli je finále týmů.“

V Rijádu právě probíhá poslední kolo základní části soutěže, jak je pro týmy tenhle závod důležitý?

„Pro všechny jezdce je to poslední prověrka před samotným finále. Je tam složitější cestování pro koně i podmínky, je to velký rozdíl teplot. Ale je to poslední trénink a příprava na finále, pro všechny je to důležité.“

Největší parkurová show! Podívejte se na atmosféru Prague Playoffs Video se připravuje ...

Jak zatím hodnotíte sezonu Prague Lions, kteří byli před závody v Rijádu v Global Champions League na šestém místě?

„Myslím, že podávali celkem vyrovnané výkony okolo stejného umístění. Nejlépe si vedli v Miami, kde obsadili druhé místo. Koně se zdají být v dobré kondici, předpokládám, že by mohli zabojovat o finále.“

Anna Kellnerová už druhým rokem působí zároveň jako týmová manažerka, jak se vám v ní líbí?

„Vidím na ní veliký pokrok, získala sebevědomí a rozhodnost, určitě i cenné zkušenosti v této pozici. V týmu ji velmi dobře přijali. Co se mi líbí, že tým funguje opravdu týmově, záleží na názoru každého z členů. Myslím, že tam panuje velmi dobrá atmosféra. Všechny tyto změny byly pozitivní.“

Jak jsou na tom Lions s výhledem na Prague Playoffs?

„V tuto chvíli jsou všechny koně připraveny pro finále. Každý z jezdců má víc koní, uvidí se i v posledním kole základní části, jak bude sestava pro poslední finálové kolo. Ti hlavní jezdci, Pieter Devos, Niels Bruynseels a Anna Kellnerová jsou nyní v dobré kondici.“

Nikdo z nich zatím nepostoupil do Super Grand Prix, finálový závod jednotlivců, může to být pro týmovou soutěž výhoda?

„Myslím si, že z pozice jezdců by si určitě přáli v Super Grand Prix soutěžit. Je to samozřejmě prestižní soutěž a finále celého seriálu. Ale o to víc se mohou soustředit na koně v týmové soutěži, pro nás je to lepší.“

Co pro koně vymyslí věhlasný stavitel parkurů Uliano Vezzani?

„Uliano je za mě jeden z nejlepších stavitelů parkurů na světě, má neuvěřitelný cit pro pole jezdců a koní, pro které parkury staví. Dokáže se soustředit na detail, barvy, optiku koní. Parkury jsou férové, dokáže připravit technické pasáže. Je velmi kreativní. Pracuje i s prostorem, který v O2 areně není úplně velký. Je zvyklý stavět i v atypické aréně v Monaku. Opět se bude na co dívat.“

Přijede spousta V.I.P. hostů, jak o ně bude postaráno?

„Jsou to všechno top světové hvězdy, přijedou s nimi celé týmy manažerů, sponzorů. Máme pro ně připravené velmi kvalitní ubytování, shuttle z hotelu na letiště a do areny je zajištěn. Špičkové bude i zázemí a catering. Šéfkuchařem bude tradičně Marek Raditsch, což je záruka kvality. Speciální přání dopředu nevíme, ale snažíme se mít připravený takový sortiment, že si každý vybere.“

PROGRAM PRAGUE PLAYOFFS 2023

ČTVRTEK 16. LISTOPADU

14.00 Otevření O2 areny

15.00 E15 CSI5*(145/150 cm)

17.35 HORSE SHOW

18:15 Slavnostní zahájení GCL

19:40 Artistická show

20.00 CSI5*(155/160 cm) – ČTVRTFINÁLE GCL SUPER CUPU

PÁTEK 17. LISTOPADU

8.00 Otevření O2 areny

9.00 Taittinger CSI2* (130 cm)

12.00 Hästens CSI2* (140/145 cm)

14.10 Artistická show

14.35 BMW CarTec CSI5* (150 cm)

17.00 FAMILY HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení GCL

19:35 Artistická show

20:00 CSI5* (160 cm) – SEMIFINÁLE GCL SUPER CUPU

SOBOTA 18. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Alavis CSI2* (135 cm)

12.20 Andaz Hotel Prague CSI2* (145 cm)

14.35 EP Energy Trading CSI5* (150 cm)

17.30 HORSE SHOW

18.50 Slavnostní zahájení LGCT

19.35 Artistická show

LGCT SUPER GRAND PRIX

20.00 CSI5* (155/165 cm - 1. kolo)

22.05 CSI5* (155/165 cm - 2. kolo)

NEDĚLE 19. LISTOPADU

08.00 Otevření O2 areny

09.00 Radiožurnál CSI2* (135 cm)

11.40 Moser CSI2* (145 cm)

13.25 HORSE SHOW

14.35 Slavnostní zahájení GCL

15.10 Artistická show

GCL SUPER CUP – Global Champions League

(dvoukolové finále)

15.30 CSI5* (160/165 cm - 1. kolo)

17:30 • CSI5* (160/165 cm - 2. kolo)