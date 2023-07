Zničil je Gangster! Kellnerová a spol. OH nevybojovali: Mrzí nás to

Modrá zeď překážky číslo dvanáct, takzvaná bedna, symbolizovala potíže českého týmu v olympijském kvalifikačním závodě ve Velké Chuchli. Vladimír Tretera se ve dvou kolech čtyřikrát pokusil přimět svého koně Gangster v/h Noddevelt, aby skok přeletěl, ale vždycky se musel zastavit.

„Nevím, co se stalo, že se takhle lekl. Musím se podívat na video. Samotného mě to překvapilo. Gangster tyhle věci nedělá,“ líčil Tretera. „Má naskákáno hodně závodů po celé Evropě, má vyrovnané výsledky. Modrou bednu jsem nikdy neskákal. Ale beden, i ošklivějších, má za sebou hodně. Nevím, co se v jeho hlavě událo. Ale až tak úplně se na něho nezlobím. On je hodný kůň…“

Pro české plány to byla tvrdá rána. Od Tretery s jeho koněm se očekával kvalitní výkon, který by dal týmu šanci bojovat o postup do olympijské kvalifikace. V první jízdě vypadalo všechno dobře, z bezchybného výkonu bylo ale najednou fiasko.

„Vláďa s Gangsterem podávají poslední dva tři roky stabilní výkony. S Vláďou jsme počítali skoro jako s jedničkou v celém týmu,“ hodnotil Aleš Opatrný, který zároveň působí jako šéf parkurové reprezentace. „Má opravdu dobrého koně, znají se dlouho. Kdyby Vláďa skočil bednu, měli bychom první nulu a celému týmu by se jelo mnohem lépe. Co se stalo na té bedně, s tím opravdu nikdo nepočítal…“

V systému Poháru národů jedno zaváhání ještě nemuselo znamenat úplnou katastrofu, protože se v každém kole nejhorší výsledek škrtal. Ostatní tři čeští jezdci se ale dostali pod tlak.

„Tím, že to byl první jezdec, trošku jsme v podvědomí měli, že musíme všichni dokončit. Malinko to člověk vnímá, ale snažil jsem se soustředit na svoji jízdu,“ vysvětlil Filip Doležal, který se svým koněm Coup de Coeur GP Madame Z nasbíral čtrnáct trestných bodů. Anna Kellnerová následně nabrala s Catch Me If You Can Old dalších deset bodů a tím byly šance českého týmu na postup v podstatě u ledu.

„První kolo mě mrzelo, tam přišla první lehká chyba, pak amatérská chyba z mé strany. Druhé kolo už bylo lepší, jela jsem to víc spořádaně,“ hodnotila Kellnerová.

Aleš Opatrný sice se svým novým osmiletým koněm Locanto RN uzavřel první kolo jízdou jen s jedinou chybou, ale ztráta už byla velká.

„Já jsem hlavně zachovával klid. Doufal jsem, že se toho přestane bát,“ líčil Tretera své rozpoložení před druhým kolem. „V závěru toho nemůžete dělat moc. Tady se to nedá trénovat. Tomu koni do hlavy nevidíte. Já se snažím s koněm po dobrém. Nemá cenu koně mlátit, to určitě ne.“

Na úvod druhého kola Gangster opět na osudné překážce číslo 12 odmítl jít dál. Čechům se nakonec počítalo 48 trestných bodů. Doležal jich nasbíral celkem 30. Soutěž končila povedenými představeními Kellnerové s jedinou chybou a Opatrného, který předvedl s Locantem perfektní kolo s nulou.

„Kůň skákal skvěle. Druhé kolo jsem jezdil o kousek líp. To nemění nic na tom, že to je týmová soutěž, nepočítají se výsledky jednotlivců. To zklamání tam je…“ hodnotil Opatrný. „Neříkám, že to dneska bylo jenom kvůli Vláďovi. Ale on byl pro nás ten, který měl mít dvě nuly, nebo nula – čtyři. S tím jsme trochu počítali. Motivace pro nás všechny by byla jiná, celý tým by to jinak nastartovalo.“

Národní tým, který před dvěma lety v Tokiu závodil na olympiádě poprvé od roku 1936, se tak za rok na OH do Paříže nepodívá. Kvalifikace ve Velké Chuchli byla pro něj jedinou šancí, jak se na Hry dostat.

„Náš sport je specifický v tom, že nikdy nevíte, jak zareaguje zvíře, v jaké bude náladě, co se přihodí,“ podotkla vedoucí české ekipy Markéta Šveňková. „Jezdecké štěstí při nás nestálo. Mrzí nás to. Ale za organizátora mám obrovskou radost z návštěvnosti a atmosféry, která tady panovala celý den.“

Mizivé šance mají čeští jezdci i mezi jednotlivci, kde o postupu rozhoduje postavení ve světovém žebříčku. Tretera je v redukovaném regionálním žebříčku šestý, do Paříže se ale dostanou jen dva nejlepší, na které má velkou bodovou ztrátu.

„Co se týče jednotlivců, je to strašně obtížné. Museli bychom objíždět čtyř a pětihvězdové závody, které jsou líp hodnocené. Pokud jezdíte na třech hvězdách, tak ty závody tak bodově ohodnocené nejsou,“ vysvětlil Tretera. „Chybí mi hodně bodů. Pokud se něco nestane a někdo nám nepomůže se dostávat na tyhle závody, je těžko reálné se na olympiádu dostat.“