Procházkova drsná příprava: Bušení do stromu 500x denně nebo dny ve tmě!

Kdo by neznal legendární filmovou sérii s boxerem Rocky Balboou v podání slavného herce Sylvestera Stallonea (77). »Italský hřebec« podstoupil ve čtvrtém díle velmi náročný trénink, aby se dostal zpět na vrchol. Stejně jako nyní český MMA bijec Jiří Procházka (31), který si hodlá vzít zpátky pás pro šampiona UFC. Co vše bylo součástí jeho přípravy?

Nejhorší zranění ramene, jaké kdy viděl. Přesně tak označil jeden z doktorů zápasnické organizace UFC zdravotní trable zápasníka Jiřího Procházky. Za chvíli tomu bude rok. Je tedy symbolické, že v tomto období si chce rodák z Hoštěradic vzít zpátky pás pro šampiona polotěžké váhy.

Bitvě proti Alexi Pereirovi, která se uskuteční v newyorské Madison Square Garden od šesti ráno středoevropského času, ale předcházela náročná a neobvyklá příprava. Co Procházka během toho podstoupil? Tak třeba rozdal do stromu 500 ran denně! „Tenhle druh tréninku je velmi dobrý pro vaše tělo, pro stabilitu. Když mlátíte do stromu, můžete stabilizovat svůj úder,“ cituje Procházku server britského deníku Daily Mail. „Ale ne do velkého stromu. Je lepší mlátit do menších,“ dodal. Jak sám uvedl, někdy při tréninku využívá stromy, někdy zase makiwaru, což sám bojovník přirovnal k dřevěné desce.

Ani zdaleka se ale nejedná o jedinou neobvyklou tréninkovou metodu. Další je například smyslová deprivace. Při ní jde o to, že se jedinec zavře na několik dní do místnosti, kde je tma. „Je to velmi užitečné. Jste tu jen vy a nikdo jiný. Žádní další lidé. To bylo poprvé, co jsem to absolvoval bez jídla. Pouze s vodou,“ přiblížil Procházka. „Je to mnohem intenzivnější, když jste bez jídla. Všechny procesy ve vašem těle jsou mnohem silnější. Mysl hodně pracuje a člověk tady musí nejdřív umřít. Musíš jít do bodu, kde končí čas. O tom ale nemůžu mluvit, protože tyhle věci jsou pro mě osobní a svaté.“

Mimo to ještě cvičí s černými brýlemi a žlutou kostkou na provázku, které se během tréninku snaží uhýbat, nebo čte, zatímco má pásku přes oko. To ale nebylo nic oproti dramatu, které zažil začátkem roku v Nevadě, kde se v Las Vegas dával dohromady po operaci ramene. V průběhu výletu na horu Mount Charleston (3633 metrů nad mořem, pozn. red.) se mu na prstech u nohy vytvořily omrzliny! Po dramatickém výletu zveřejnil na svém Youtube kanále video, kde ukazuje, jak leze do bazénu, aniž by si namočil nohy. Nyní jsou ale nohy, stejně jako rameno, v pořádku. Bitva může začít!