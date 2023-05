Procházka o svých chybách i cestě zpátky na trůn: Neměl jsem se moc rád

V novém dílu videí, která průběžně mapují život Jiřího Procházky, se znovu připomíná jeho pobyt ve Vegas a výlet do Londýna na turnaj UFC 286. Krom rehabilitací a tréninků přibližuje setkávání českého samuraje s fanoušky, kteří ho bezmezně obdivují nebo upřímnou zpověď bývalého šampiona UFC, který už nechce při cestě zpátky na trůn dělat chyby jako dřív. „Myslím si, že jsem se dostával na hranici svých možností poslední tři roky. Protože jsem neměl žádný speciální systém,“ myslí si bojovník.

V UFC má za sebou jen tři zápasy, během nich ale dokázal, co nikdo jiný. Vybojoval opasek krále polotěžké divize, získal si respekt uvnitř největší světové organizace i podporu velkého množství fanoušků po celém světě.

To vše přibližuje i další z videí, která mapují kariérní cestu Jiřího Procházky. Nový díl nabízí i další ohlédnutí za pobytem českého bijce v Las Vegas, kde měl plně hrazený pobyt a servis ze strany UFC. Věnoval se hlavně rehabilitaci operovaného ramene a pomalému trénování, aby se mohl co nejdřív vrátit do boje. Soupeř Jamahal Hill, nový šampion polotěžké váhy, už čeká.

„Narazil jsem na tebe, chlape! Jednou šampion, navždy šampion! Nakopeš Jamahalovi zadek, přivezeš pás domů do Česka a bude tvůj už napořád!“ vykřikuje ve videu jeden z fanoušků Procházky nadšený, že svého oblíbeného hrdinu potkal. „Jsi nejlepší, žeru tě, kámo!“

Bojovník z Moravy byl také na UFC 286 v roli VIP hosta, i tak měl ale mnoho mediálních povinností. V jednom z rozhovorů se rozpovídal velmi upřímně.

„V minulosti jsem občas nebral svoje zápasy tak vážně. Takže si myslím, že musím začít znova. A ten návrat bude jako omluva mně samotnému, protože jsem před tím zápasem nevěřil sám sobě,“ řekl například Procházka.

Pusťte si VIDEO, které mapuje život Jiřího Procházky:

Redaktor se ho pak ptal na to, co říká na velké zvraty, které v poslední době zažil. Byl na vrcholu úspěchu, a zranění vše změnilo, vzdal se titulového opasku…

„To je součást života, součást kariéry, pokud sám sebe nezastavíš a neřekneš si, dobře, to stačí, dej si na čas, uvolni se, tak se pak stanou tyhle věci. Aby ses zastavil a uklidnil se. Takové události tě uzemní, a pak si začneš uvědomovat, o čem je život. Proč zápasíš, proč to chceš. Proč věříš v sebe sama. A chceš to vybudovat znovu.“

Procházka promluvil i o příčinách zranění.

„Myslím si, že jsem se dostával na hranici svých možností poslední tři roky. Protože jsem neměl žádný speciální systém. Trénoval jsem jenom tak, jak jsem to cítil, a můj pocit byl, jít na hranu každý trénink… Ne každý, ale skoro každý v přípravě,“ přiznal gladiátor. „Takže teď si začínám uvědomovat, jak tělo pracuje. Jakou sílu mám využívat při trénincích a všechny podobné věci. Jak se zapnout do plné síly, a jak se uvolnit. Poslední tři roky jsem byl jenom: ‚Jdeme pro titul, na ničem jiném nezáleží! Jdeme do druhého zápasu s Gloverem, jdeme, jdeme!‘“ zavzpomínal.

Odpovídal i na dotaz, jestli nelituje, že se s Gloverem Teixeirou už znovu nikdy nestřetne. Sice ho v Singapuru loni v létě porazil a uzmul mu titul, ale často pak opakoval, že nebyl spokojen se svým výkonem.

„Po nějakém čase si myslím, že to byla část mého ega, které nebylo s něčím spokojené. S výkonem, s mým životem. Se vším.“

V tom, co za poslední měsíce zažil, tak vidí Procházka jasné ponaučení.

„Zůstaň víc pokorný, buď spokojený sám se sebou. A já jsem nebyl. Myslím si, že jsem se neměl moc rád, a to byl ten důvod, proč jsem to tlačil pořád víc. Pořád jsem zůstával na hraně. Právě teď je dobrá příležitost začít znovu,“ dodal poklidně.