Procházka byl i u natáčení a těší se na návrat Jonese: Mám ho rád celou dobu

Snad každý fanoušek bojových sportů je zvědavý, jak tohle dopadne. Bývalý dlouho vládnoucí král polotěžké váhy Američan Jon Jones se vrací do boje po třech letech, poprvé však nastoupí v nejtěžší divizi. Rivalem, který se s ním popasuje v pětikolové bitvě o titul UFC, bude francouzský ranař Ciryl Gane. Součástí fight weeku, tedy týdne, jenž velkému galavečeru předchází je i Jiří Procházka. Ten je v Las Vegas už několikátý týden a využívá služeb odborníků v UFC Performance Institute po operaci ramene. A jaký výsledek velké bitvy očekává český bijec?

„Mně se fakt ohromně zamlouvá styl Ciryla Gana. Na těžkou váhu hodně pohyblivý, to se mi na něm opravdu líbí. Ale jako komplexnějšího a jako zápasníka, který si dokáže víc podržet takový souboj, vidím spíše Jonese. A Jonese mám rád celou dobu, co zápasí,“ říká k nadcházejícímu střetu Procházka.

Veřejné vážení před UFC 285 - nástup bojovníků hlavního souboje večera Jon Jones vs. Ciryl Gane Video se připravuje ...

Zážitky z Las Vegas

I pro sázkové kanceláře je favoritem Jones. Nicméně po třech letech, kdy byl mimo hru a připravoval se na nástup v těžké váze, což občas narušily jeho různé eskapády s alkoholem, visí nad jeho nynějšími kvalitami otazník. A pochyby jen posílila jeho obtloustlá forma před bojem. Nicméně Jones tvrdí, že zápasení není kulturistika.

Proti velkému jménu historie UFC bude stát dravý Francouz. Gane zatím prohrál pouze jednou, a to na body s bývalým šampionem nejtěžší divize Francisem Ngannouem. Dvaatřicetiletý zápasník má za sebou zatím jen dvanáct MMA duelů, předtím se ale věnoval thajskému boxu a to se odráží na jeho stylu v kleci. Neustálý pohyb na nohou a dobré boxerské oko, navíc kondice profesionálního atleta – to vše jsou silné stránky ranaře Gana. Vítěz souboje si připne pás krále těžké váhy UFC. Pokud Jones uspěje a stejně tak se vítězně vrátí po uzdravení český samuraj, mohlo by jednou dojít i na úžasnou válku šampionů. Ale takové setkání v kleci je zatím jen v rovině fikce.

Fanoušci českého samuraje ale můžou přes jeho sociální sítě sledovat, jak jejich hrdina přijímán legendami světového MMA. Sešel už se dokonce i s tím nejslavnějším jménem, Conorem McGregorem.

„Jsem rád, za to, že jsme se konečně mohli potkat, protože věřím, že můžu přinést do MMA ne opozit toho, co přinesl McGregor, ale zase jiný rozměr. A v to věřím a za tím jdu,“ říká pro iSport.cz Procházka.

Setkání se slavným hasičem

„Do čtvrtka jsem tu měl vlastně jen rehabilitace, tréninky, zaměření se na kondici, stravování, celkově na fyzickou stránku, aby byla co nejvíc v topu. Trochu taky načerpat toho slunce a ve všem trochu zvolnit. A jsem za to strašně rád,“ pochvaluje si Procházka čas v Las Vegas.

„Poslední dva dny jsou tady media povinnosti, setkávání s fanoušky, je to vždy taková celodenní akce. A zítra hlavně ten zápas. Pro mě je to jednoduchá rovnice: držet se pořád v povědomí lidí a chci nasávat tu náladu, kterou tu na mě lidi přenáší. Stále mě tu podporují, a každý fanoušek, který za mnou přijde říká, že jsem šampion. A toho si nesmírně vážím a jdu zatím, abych si tuto pozici vzal zpět.“

Nejen, že Procházku poznávají fanoušci, ale i další legendy MMA, jako je například bývalý šampion polotěžké divize a také hasič z povolání Stipe Miocic.

„Je to legenda. Vyrovnanej muž a jsem zvědavý, jestli se opravdu postaví vítězi hlavního zápasu Jones vs. Gane. Ale za mě je to opravdu velký charakter,“ říká český gladiátor. Krom Miocicé se v zákulisí setkal i Brianem Ortegou nebo Waltem Harrisem.

Slavný herec Jake Gyllenhaal bude hlavním představitelem v chystaném filůmu Road House Video se připravuje ...

Procházka byl i svědkem včerejšího veřejného vážení před turnajem. A opět se tak mohl vidět s McGregorem, irský bouřlivák tam ale byl coby herec. „Po vážení se ještě natáčelo váženi soupeřů do filmu Road House, který natáčí Conor s Jakem Gyllenhaalem. Takže se na vážení v roli zápasníka opakovaně objevil Gyllenhaal,“ říká Michal Šauer, člen Procházkova týmu.