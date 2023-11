Kapitán Souček padl za tým, málem doslova: Polák ukopl míč i s mou hlavou

V hlavní roli zachránce s turbanem. Pan nezničitelný. Zkrátka Tomáš Souček (28). V pátek zase podržel nároďáku hlavu nad vodou, ovšem ta jeho to zle odnesla!

Souček dal vítězný gól minule proti Faeřenům a v pátek ve Varšavě vyrovnal, byly to jeho první dvě trefy v kvalifikaci. Nebýt jich, Češi už byli 304 minut bez gólu... V 66. minutě ale Souček ležící na zemi zvedal hlavu a Bednarek ho trefil kolíky do čela. Tekla krev, lékaři ránu překryli obvazy.

„Moje zranění bylo hodně nepříjemné. Chtěl jsem hrát míč hlavou, ale Bednarek ukopl míč i s mou hlavou. Teď to bolí, ale doktoři odvedli skvělou práci a chtěl jsem zůstat na hřišti, protože spoluhráči mě potřebovali. Věřím, že to nebude nic vážného,“ řekl těžce pochroumaný kaskadér. Po čtvrthodině se sesunul na trávník a »turban« bylo třeba opravit. Že by vystřídal? Nemyslitelné! Nakonec ještě nahrál Královi do obrovské šance a nadějně skákal na centr Coufala.

„Všichni jsme chtěli postoupit už po tomto utkání, ale hráli jsme venku v Polsku, takže bod bereme. Věřím, že v pondělí to zvládneme a budeme na Euru, jak si všichni přejeme.,“ dodal vůdce týmu Souček.