Šilhavý: Máme dva otazníky. Polské grilování, o čem nechtěl mluvit?

V luxusních a rozlehlých prostorech tiskového střediska stadionu, na kterém probíhaly klíčové zápasy evropského šampionátu v roce 2012, čelil palbě otázek. Polští novináři ve velkém sondovali, jak je páteční soupeř nachystaný. Místní mají velký přehled o situaci v českém nároďáku, trenérovi Šilhavému položili i nepříjemnou otázku na jeho budoucnost u týmu.

Jak zvládnout podruhé zápas s Polskem?

„Polsko považuji za velkého soupeře. V kvalifikaci mu nevyšly některé zápasy, proto došlo na změnu trenéra a k některým dalším věcem. Ale pořád má řadu skvělých fotbalistů. Vnímám to tak, že proti nám hraje poslední kvalifikační zápas o naději, nebude to vůbec jednoduché. Ale věřím, že jsme dobře připraveni a schopni to zvládnout.“

Navážete na jarní utkání v Praze, které jste vyhráli 3:1?

„První zápas kvalifikace v Praze to byla z naší strany smršť, během tří minut jsme vedli dva nula. Soupeř z toho byl opařený a my jsme to celkově skvěle zvládli. Tohle nám asi Polsko v pátek neumožní, že by si takhle nedali na začátku pozor, i když bychom se nezlobili. Zvlášť doma, kdy jejich tým poženou lidi, si nemyslím, že to bude podobné. Ale zase chceme být aktivní a vstřelit nějaký gól, od toho se bude odvíjet celý zápas. Respekt k soupeři máme, ale náš tým, byť doznal změn, je schopný předvést kvalitní výkon vedoucí k bodům.“

Vnímáte debaty týkající se vaší pozice u národního týmu?

„Mluvil už o tom i Tomáš Souček. Před námi je jediný cíl, postup na EURO, tomu všechno podřizujeme. Další věci se budou řešit až po kvalifikaci. Dál bych si dovolil na tohle téma nepokračovat. Tady je náš tým, ten je důležitý, nikoliv má pozice, co se mnou bude.“

Váháte ještě nad sestavou?

„Máme tam ještě dva otazníky. Všichni jsou připraveni do zápasu, nachystaní, dobře víme, o co nám jde. O brankáři už je jasno, trenéři gólmanů Milan Veselý a Radek Černý to takhle chtějí mít, aby to kluci věděli dostatečně dopředu, to už je daný.“

Kdo tedy bude chytat?

„Kvalifikační utkání je docela důležité. Když to teď neřeknu, unesete to.“

Pomůže mužstvu rozehraná kostra ze Slavie?

„Jsme český nároďák, společně chceme udělat postup, jestli nosí někdo slávistický dres nebo ten sparťanský, to je úplně jedno. Kluci se mezi sebou nehádají, nejsou nevraživí. Pokud ke slávistům počítáte i Cufa se Sukem (Tomáše Součka a Vladimíra Coufala), kteří tam hráli, budu rád, aby jim to klapalo.“