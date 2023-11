Souček: Nějaké aféry se udály, řešily se hlavně v médiích... Ze Slavie má radost

Hodně se toho v posledních týdnech stalo okolo nároďáku, že?

„Od posledního srazu se udály nějaké aféry, hlavně se řešily v médiích. Já jsem taky komunikoval s některými lidmi, ale teď bych to nechtěl řešit. Čeká nás důležitý zápas. Ani zítra, ani o víkendu, ale až po srazu. Uděláme maximum, nechceme se teď vyrušovat negativními věcmi.“

To maximum je co?

„Za prvé musím pochválit tento stadion, je opravdu krásný. Ale my se všichni připravujeme na vlastní výkon, stejně jako tomu bylo proti Polákům v březnu. Doma se nám povedl začátek na jedničku, uteklo tři čtvrtě roku, spousta věcí je u soupeře jinak, ale chceme se znovu dobře připravit. Opět bude důležité, jak do toho vstoupíme. To je první krok, stejně tak to, kdo dá úvodní branku. Věřím, že budeme úspěšnější my.“

Co se děje ve vašich hlavách?

„Cítím sílu. Bylo důležité, že jsme zvládli Faery, máme skupinu ve vlastních rukou. Chceme se všichni podílet na postupu, ať už to bude v pátek nebo v pondělí. Zároveň cítíme obrovskou podporu od těch opravdových fanoušků, kteří fotbal milují. Jedou sem daleko, i pondělní Olomouc je vyprodaná, jsme nadšení. To nás ještě víc semkne.“

Anketa Zajistí si čeští fotbalisté postup na EURO už po zápase v Polsku? ANO NE

Může pomoct i současná forma a součinnost slávistů? Trenér z nich může poskládat klidně polovinu sestavy...

„Jsem šťastný, že Slavia porazila Řím a vyhrála i v neděli. Moc jim to přeju, ale tady jsme jedna reprezentace. Nebereme ohled na to, jestli je obrana ze Slavie, záloha ze Sparty, útok ze zahraničí... Jasně, občas se hecneme, ale tak to má být. Partu máme dobrou, všichni bojujeme o vítězství. Ideální scénář by byl, kdybychom si postup samozřejmě zařídili už v pátek. Aspoň bychom měli v pondělí lehčí nohy, ale všichni víme, jaký je fotbal. Všechny karty jsme momentálně vyložili na Polsko, tam teď směřuje náš plný fokus. O Moldavsku jsme se ještě nebavili.“

A co vám nové Polsko ukázalo?

„Viděli jsme poslední dva zápasy pod novým trenérem, ukázali jsme si rozdíly. Ve stylu, v rozestavení, v typologii hráčů... Hodně jsme to na videu načítali. Před vyprodaným stadionem, který je požene, budou chtít odevzdat maximum. Dokud mají šanci, půjdou po ní. Tohle bude pro nás nejtěžší, ale já nám věřím.“

S kým nastoupíte ve středu pole?

„Taktika nebo sestava je věc trenéra, ale co se týče středu zálohy, máme ho kvalitní. Je tam Sadílek, Král a mnoho dalších kluků. Já jsem typ hráče, který si vyhoví s každým. Polsko tam má kvalitu v čele se Zielinským, ale věřím, že střed hřiště můžeme vyhrát stejně jako doma v Praze.“