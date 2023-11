Polsko - Česko 1:1. Souček trefil remízu, k postupu na EURO stačí bod

Jakub Piotrowski poslal Poláky do vedení • ČTK

Tomáš Čvančara naskočil do druhé půle • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO Z POLSKA | Bláznivá kvalifikační skupina E se rozlouskne až v pondělí. Kdo by to byl na začátku roku řekl, že si to Češi o postup na šampionát v Německu v přímém souboji rozdají s Moldavskem. Díky remíze 1:1 v Polsku bude mančaftu trenéra Jaroslava Šilhavého v Olomouci stačit i bod.