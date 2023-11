Česku nahrává i los, nároďák bude včas vědět, kudy na Euro: Letí s kalkulačkou

Je to sice s ohledem na poslední zápasy nároďáku odvážné pomyšlení. Asi jako když oplácaný Brit Eddie Edwards (59) přijel v roce 1984 skákat na zimní olympiádu... Ale šance tu prostě je: Fotbalisté Česka můžou už zítra výhrou v Polsku doskočit na Euro 2024 do Německa!

Dostanou darem mečbol, nebo si ve Varšavě zahrají jen o vylepšení situace ve skupině E před pondělní derniérou v Olomouci proti Moldavanům? Zatím se neví, ale před zápasem bude jasno. Zítřejší duel Moldavsko – Albánie se totiž hraje od 18 hodin, zatímco Polsko – Česko začne až ve 20:45.

Fandíme Albánii

V jednom se s Poláky shodneme. Oběma bude vyhovovat, když Moldavsko nad Albánci nevyhraje. Polákům by tím nabídlo naději, Čechům rovnou mečbol: Tři body z Varšavy by jim zajistily postup. Vývoj skupiny zatím Šilhavého týmu přál. „To, že v říjnu Polsko doma remizovalo s Moldavskem, byl pro nás jackpot,“ trefně poznamenal manažer nároďáku Tomáš Pešír.

Dvě remízy

Další alternativy, jak se Češi můžou kvalifikovat, už zahrnují i pondělní mač a nutnost ho neprohrát. Když Moldavsko Albánii porazí o méně než tři góly, měla by velkou cenu také remíza z Varšavy, jelikož by pak stačilo plichtit s Moldavci. Nakonec ta nejméně příznivá varianta – Moldavsko zvítězí o více než tři branky. Češi by pak v pondělí museli vyhrát. To mimochodem stačí samo o sobě, jestliže to dokážou, výsledek z Polska není důležitý. Nebo zvítězit v Polsku a doma uhrát aspoň bod.

»Totální« rovnost

Může nastat i shoda mezi Českem a Moldavskem na 13 bodech a při shodném rozdílu skóre +3. Předpokládá to, že Češi 2x remizují a Moldavci porazí Albánii přesně o tři góly. Pak by šel dál ten, kdo vstřelil více branek. Kdyby ani toto kritérium nerozhodlo, do hry vstoupí větší počet gólů ze všech venkovních zápasů (Česko zatím 3, Moldavsko 2), eventuálně pořadí fair play sestavené ze zápasů kvalifikace. Tak daleko to snad český tým zajít nenechá!

Moldavsko hrálo proti Albánii v rámci kvalifikací pět zápasů a dosud nezískalo ani bod při skóre 2:14.