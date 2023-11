Detaily z hotelu: z hříšníků byl cítit alkohol, Fousek rozpálený doběla

Možná už slavili postup na mistrovství Evropy, ale zapomněli, že se v pondělí ještě hraje… Jinak si lze jen těžko vysvětlit účast tria Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec na diskotéce v centru Olomouce, kde národní tým dnes ve 20.45 odehraje poslední zápas kvalifikace o mistrovství Evropy s Moldavskem. Jakýkoliv bodový zisk znamená postup.

V neděli ráno se redakci deníku Sport a webu iSport.cz dostaly do rukou kompromitující fotografie členů národního týmu, kteří skandálním a bezprecedentním způsobem překročili mantinely chování reprezentanta v rámci kvalifikace o EURO 2024. S nadmíru citlivou situací redakce konfrontovala vedení národního týmu. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Byla tvrdá, nekompromisní.

„Tři hráči národního týmu zásadním způsobem v sobotu v noci porušili interní pravidla reprezentace. Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta s okamžitou platností z rozhodnutí vedení reprezentace opustili sraz národního týmu,“ stálo v prohlášení vedení reprezentace.

Informace deníku Sport prý měly rozpálit doběla svazového předsedu Petra Fouska i výkonného ředitele STES Martina Raka. Brali to za zradu, neuvěřitelné selhání, plivnutí fanouškům, zaměstnancům asociace i všem partnerům do tváře.

Anketa Zvládnou čeští fotbalisté proti Moldavsku přes aféru potvrdit postup na EURO? ANO NE

Fousek ihned inicioval jednání v úzkém kruhu za účasti manažera Tomáše Pešíra a realizačního týmu. Následně svolal celé mužstvo, jehož část se tou dobou zdržovala v lobby baru NH hotelu, který je součástí olomouckého Androva stadionu. David Zima tam klábosil s Mojmírem Chytilem, David Jurásek se věnoval rodině. Dopolední pohodička. Nikdo netušil, že za pár minut národní tým bude paralyzován šokující zprávou.

Hráči při příchodu na mimořádné setkání totiž absolutně neměli ponětí, co se bude dít. Výstupem byli překvapení, nikdo kromě tří výtečníků prý o diskotékovém večírku v Belmondu nevěděl. „Upřímně říkám, že opravdu ne,“ zapřísahal se kapitán Tomáš Souček.

Z hříšníků šel údajně alkohol pořádně cítit už na snídani... Pak si Coufal, Kuchta a Brabec sbalili věci a definitivně se odpojili od mužstva. „Nešlo to udělat jinak,“ podotkl kouč Jaroslav Šilhavý , ačkoli by měl jinak velmi pravděpodobně všechny průšviháře dnes v základu.

„Kluci se omluvili, ale konkrétní vysvětlení, kde vznikl impuls k tomu, co udělali, jsme nedostali,“ popisoval manažer týmu Tomáš Pešír, kterému následně deník Sport podal dotaz, zda to bere jako osobní selhání a zda ze zkratu vyvodí svou odpovědnost. „V první řadě chci říct, že nechodíme hráčům ve 22 hodin zhasínat světlo. Takhle to nemáme postavené. Ale abych odpověděl: cítím, že odpovědnost za to svým způsobem nesu.“

Sobotní den přitom začal nevinně. Národní tým dorazil z Varšavy na Moravu, hráči sršeli dobrou náladou. Ubytovali se, odpoledne pak strávili u kávy v sousedním sportovním centru Omega.

Fanouškům rozdávali podpisy, selfie fotky, a například čtveřice Tomáš Souček, David Douděra, Jan Kuchta a Lukáš Provod si volný čas zpříjemnila turnajem ve stolním tenisu. Úsměvy od ucha k uchu, srandičky, hecování... Téměř idylická atmosféra.

U pohody jen poblíž hotelu nicméně nezůstalo. Trojice Coufal, Kuchta a Brabec v noci zamířila do známého klubu Belmondo v samém centru univerzitního stotisícového města. Když se s nimi chtěli fanoušci v zaplněném podniku fotit a bavit, moc se jim to nezamlouvalo, protože popíjeli alkoholické drinky a byli v podroušeném stavu. Přesto na diskotéce vydrželi do rána. Spolu s amatérskými fotbalisty ze všech různých hanáckých celků, kteří tam na rozdíl od reprezentantů zapíjeli konec sezony. Na sociálních sítích vedle fotografií koluje i video, jak Vladimír Coufal pomáhá Jakubu Brabcovi do taxíku, aby se stoper nemotal na rušné silnici, kde v obou směrech jezdí i tramvaje.

„Jako kapitán jsem k tomu něco měl, řekli jsme si to s trenéry, hráči i realizačním týmem, ale víc bych to nechal mezi námi,“ dodal Souček, jenž měl podle redakčních informací preferovat interní „ututlání“ kauzy a setrvání tria v kádru. Stejně to měli chtít vyřešit i Coufal, Brabec a Kuchta. Káli se, uznali chybu, žádali situaci uhladit. Proti byl však předseda Fousek, jenž měl včera narozeniny.

V Belmondu je doprovázel jejich bývalý parťák a současný obránce Sigmy Filip Novák. A také člen Výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann.

„Vylučuji a v žádném případě není pravda, že bych doprovázel hráče národního týmu na jejich večerní akci nebo se na organizaci této akce jakkoliv podílel. V Olomouci jsem byl na večeři se svojí dcerou, která v Olomouci studuje, a s členem VV FAČR panem Nezvalem a jeho rodinou. Po večeři nás Nezvalovi odvezli do centra Olomouce, kde jsme šli do restaurace s kamarádem a jeho ženou. Po té jsme se s dcerou přesunuli společně do baru, kam dorazili i jmenovaní hráči. Byl jsem zde ve svém volném čase s členem mé rodiny. Uvědomuji si, že společná fotka s jedním z hráčů nepůsobí pro veřejnost důvěryhodně, ale sám jsem inicioval odchod hráčů na hotel. Celá situace je souhrou výše uvedených okolností a samozřejmě, že si jako člen VV FAČR uvědomuji její závažnost,“ uvedl Neumann.

I jeho angažmá v celém případu se jistě bude řešit ve strahovské centrále, která je pohoršena Neumannovou účastí v baru. Na fotkách je vidět, jak si s drinkem v ruce s Kuchtou u baru notuje... Výkonný výbor, jenž zasedá hned v úterý, však nemá mandát jednoho z čelných představitelů Fevoluce vyřadit ze svých řad. Ten má pouze valná hromada. Jedině by Neumann sebekriticky vyhodnotil situaci a odstoupil by sám, což však dle jeho odpovědi nevypadá.

Po tiskové konferenci na Hané následoval trénink, sledoval ho také technický ředitel Erich Brabec. Coufala, Brabce ani Kuchtu už na něm neviděl. A je otázka, zda ještě někdy uvidí...