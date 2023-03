Šilhavý o nováčcích i Schickovi: Není stoprocentní... Existuje nebezpečí

V úterý zveřejnil 22 jmen do pole a tři brankáře. S plným kádrem vstupuje Jaroslav Šilhavý do evropské kvalifikace. Česko začíná doma proti Polsku (pátek 24. března), v pondělí 27. čeká mužstvo ošidný duel v Kišiněvě proti Moldavsku. Kouč národního týmu řeší obavy o zdravotní stav klíčového forvarda Patrika Schicka i krajního obránce Vladimíra Coufala, naopak ho těší nástup mladé krve.

V týmu máte šest nováčků. Jak se rodila nominace na start kvalifikace?

„Začíná nová kvalifikace, koukáme dopředu, ne na to, co bylo, to už jsme si vyhodnotili. Chceme vstoupit do kvalifikace zase úspěšně. Zvažovali jsme takové hráče, co tam jsou prvně, hlavně z jednadvacítky. Nejenom tihle čtyři (Martin Vitík, David Jurásek, Matěj Jurásek, Tomáš Čvančara), ale i Douděra a Sadílek jsou v nominaci kvůli aktuálním výkonům. Máme nějaké zraněné, jiní zase nemají potřebnou sportovní formu, tak jsme se je rozhodli zařadit. Záleží na nich, zda se v kádru udrží a budou s námi pokračovat. Věříme, že ano a do budoucna se prosadí.“

Jaká je situace kolem Patrika Schicka?

„Stejně jako s Vláďou (Coufalem), i s Patrikem komunikujeme. Oba mají zdravotní problémy, proto jsme se rozhodli nominaci rozšířit. Existuje nebezpečí, že se nedají do kupy. S Patrikem jsem mluvil včera (v pondělí), zapojoval se na části utkání, na posledním zápase o víkendu vůbec nebyl. Dneska ho ještě čeká návštěva specialisty, na jejím základě se rozhodneme. Zda nebude vůbec, nebo naopak přijede na sraz, budeme s ním pracovat a rozhodneme se před utkáním. Všechno je možné. Sám mi říká, že to není stoprocentní, ale za určitých okolností by rád přijel, záleží to na komunikaci, aby to mělo nějakou cenu a nepřitížil si. Uvidíme.“

Co Vladimír Coufal?

„Vláďa je na tom v podstatě podobně jako Páťa. Rozhodne se podle toho, jak se bude cítit. Oba jsou dohodnutí v klubech, dělají vše, aby byli k dispozici pro reprezentaci. Předevčírem jsme s ním mluvili, už trénuje plné dávky. Věříme, že se dá do kupy.“

Už máte představu o složení sestavy?

„Věřím, že všichni mají fazonu, na které hráče ukážeme, tak to zvládnou. Těším se na to, jsou tam jiná jména, nováčci, pro kluky to bude trošku jiné. Konkurence musí v týmu být, všichni se znají. Uvidíme se po delší době a věřím, že to dotáhneme ke sportovnímu výsledku.“

Vnímáte progres Davida Juráska, kterému se daří na levé strany obrany ve Slavii?

„O Davidovi se bavíme dlouho, už předešlé srazy jsme chtěli, aby s námi byl. Nejdřív byl zraněný, pak jsme ho nechali k dispozici jednadvacítce pro baráž o EURO. Na Slavii podává skvělé výkony, má výbornou levačku, roste mu sebevědomí. Proto je tady.“

A jeho jmenovec ve Slavii Matěj?

„Je to příjemné překvapení, když přijde ve Slavii do hry, oživí to, umí dát gól, rychlostně, kondičně i fyzicky je na tom výborně. Má toho hodně před sebou.“

Využijete dohromady formu útočníků Sparty Jana Kuchty a Tomáše Čvančary?

„Zvažujeme všechny možnosti. Jsme rádi, že se jim daří. Je radost se dívat na jejich spolupráci, pro reprezentaci jenom dobře. Uvidíme, jestli to přizpůsobíme rozestavením i způsobem hry. Je možné, že mohou oba naskočit.“

Těší vás forma útočníků?

„Souhlasím, v náhradnících máme ještě další jména. Řezníček si také říká o triko, jsou tam i další hráči. Matěj Vydra se snad po zranění také bude dostávat do formy. Je to příjemné zjištění, když jim to padá do brány, bude to pro zápasy typu s Polskem velmi cenné.“

Nominaci jste značně omladil. Startujete s národním týmem novou éru?

„Jde o zajímavá jména, proto jsou v nominaci. Ale mají to před sebou, musí dál pracovat. Liga je jedna věc, pak poháry, reprezentace. Všechno jim to přinese zkušenosti, zjistíme, jak jsou na tom v mezinárodní konfrontaci. Viděli jsme mistrovství světa, kam se fotbal ubírá. Nemůžeme zůstat pozadu a pracovat.“