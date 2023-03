Úkoly mezi paneláky: tři body jako povinnost a udržet svěží vítr

PŘÍMO Z KIŠINĚVA | Upřímně řečeno, najdete hezčí místa na fotbalové mapě. Sídlištní panelákové panorama jinak útulného stadionu Zimbru s desetitisícovou kapacitou nepůsobí dvakrát sympaticky... Češi však do Moldavska dorazili z jiných důvodů, než je zkoumání socialistické architektury. Kvalifikační kišiněvská mise má dva cíle. Prvním jsou povinné tři body do tabulky, druhým je podpora tuzemské euforie po výhře nad Polskem. „Lidi doma mají radost, což je pro nás všechny dobře,“ uvědomuje si trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý fakt, že večer půjde i o to, jakým způsobem výhry docílit.

Nemusíte být milovníci reprezentace, vlastně nutně ani netřeba být fotbalovým maniakem – a přece se to k vám muselo dostat. Bylo to hlavní sportovní téma víkendu. Famózní úvod, hezké góly, vymazání Roberta Lewandowského, draví nováčci, atraktivní sestava, svěží vítr...

Po výsledkově i výkonnostně chudších měsících nároďák ze všech stran zavalila vlna chvály, optimismu a pozitivní atmosféry. Právem.

„Nečetl jsem,“ blufoval nejdřív Jaroslav Šilhavý s výrazem pokerového hráče. Po chvíli však v provizorním tiskovém středisku instalovaného do staré tělocvičny přiznal barvu. „Je příjemné, když se vyhraje. Člověk to vnímá. A český fotbal právě tohle potřebuje.“

Jako sůl, kouči!

Ať už za změnu ve fungování reprezentace může tlak určitých lidí na Strahově, nebo čistě realizační tým, či kombinace obého, výsledek je skutečně fajn. I skupinka českých fanoušků, které v neděli ráno na pražském letišti symbolicky odbavoval bývalý internacionál Lukáš Došek, nyní už ve službách ruzyňského komplexu, mířila na východoevropské dobrodružství v dobrém rozmaru.

Teď jde o to, aby to vydrželo a mohlo se mluvit o trendu, nikoli jen o jednom polském vzorku.

„V žádném případě to nepodceníme, chceme jednoznačně navázat na pátek,“ slíbil Šilhavý, než vyrazil na trénink. Začal ho v mikině, stejně jako vedle sedící předseda FAČR Petr Fousek, jenž výjimečně odhodil oblek. Když se ale zvedl vítr a Kišiněvem se prohnal déšť, nasadil raději bundu.

Ostatně na Moldavsko má Šilhavý dvacet let staré vzpomínky a rovněž se týkají počasí. „Pršelo, byla nepříjemná zima. A na hřišti velké louže. Pan Brückner změnil taktiku, protože kombinovat nešlo. Voda na ploše se překopávala a vyhráli jsme 2:0,“ zapátral v paměti tehdejší asistent legendárního stratéga na duel z října 2002 s góly Marka Jankulovského a Tomáše Rosického.

Zpět do současnosti. Doufejme, že i do příjemnějších podmínek, byť předpověď na dnešní večer ve více než půlmilionové metropoli rovněž hlásí déšť. A ani terén není stoprocentní. „Hřiště nevypadá úplně optimálně, budeme se tomu muset trochu přizpůsobit,“ pravil Šilhavý. Sestavu klasicky neprozradil, ani nenaznačil, příliš změn nečekejte. Možná vůbec žádnou. Není důvod. Všichni jsou fit, zatejpovaná stehna stoperů Tomáše Holeše a Ladislava Krejčího byla spíš preventivního ražení.

„Překvapilo mě, že některé hráče braly v pátek křeče. To je k zamyšlení, normálně by se to stávat nemělo,“ všiml si expert Verner Lička. „Někdy jsou pro to objektivní důvody, třeba když někomu chybí zápasová zátěž, tak k tomu může dojít. Možná i u méně zkušených hráčů došlo k tomu, že tam byl značný psychický nápor.“

Jasně: plný Eden, souboj proti osmifinalistovi katarského mundialu, premiérové starty, neznámá kvůli novému portugalskému kouči... Motivů, jak se dostat do totálního transu a vybičovat se k maximálnímu výkonu, bylo před třemi dny mnoho.

Dnes to bude zejména z mentálního hlediska složitější. Přestože občas ještě v souvislosti s moldavským fotbalem rezonuje senzační, dva roky stará výhra Šeriffu Tiraspol na půdě Realu Madrid, fakta jsou krutá. Trenér Serghei Clescenco má k dispozici dlouhodobě jeden z nejslabších evropských týmů, v aktuálním žebříčku FIFA jsou horší pouze Lichtenštejnsko, Gibraltar a San Marino. Outsider skupiny E zachraňoval plichtu 1:1 s Faerskými ostrovy až v závěru.

Duel na stadionu Zimbru sledovalo téměř pět tisíc diváků, večer by na Čechy podle prognóz domácích mohl přijít dvojnásobek, tedy takřka plno. „Velice nebezpečný je Nicolaescu. Má nízké těžiště, rychlé nohy, je vyspělý,“ vypíchl Šilhavý útočníka z izraelského Beitaru Jeruzalém.

Spíš to ale mělo být při vší úctě o českém výběru. O tom, zda to vepředu opět sedne sparťanům, jak budou ofenzivu podporovat slávisti na krajích, zda si mužstvo znovu pomůže standardkou...

„Rozhodující budou body proti slabším týmům: Moldavsku, Faerským ostrovům a Albánii. Ve hře jich je osmnáct, získat je znamená stoprocentní postup na mistrovství Evropy. Dokonce tvrdím, že k postupu může stačit i patnáct bodů. Takže honem přepnout,“ podotkl Lička.

Ať se na palubě speciálu, jenž v noci vyrazí směr Praha, může podávat oslavné moldavské víno.