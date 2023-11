Česká sestava po skandálu: vypusťte kreativní křídla. Co změna systému?

V Polsku zvolil Jaroslav Šilhavý opatrnější rozestavení 5-3-2, mužstvo po zlepšení ve druhém poločase proti utrápenému soupeři uhrálo důležitý bod. Proti Moldavsku dojde na změny – trojice Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta po nočním tahu na Hané museli okamžitě opustit tým.

„Komplikace to je. Sestava, jakou jsme udělali a připravujeme ji na zápas, bude schopna dosáhnout cíle. Věřím našemu odhodlání chtít postup, dosáhnout cíle, než myslet na to, že něco odčiňujeme. Chceme postoupit na EURO,“ vyhlásil trenér Jaroslav Šilhavý den před výkopem.

Ve hře jsou dvě alternativy. Tříobráncový model používali trenéři v poslední době častěji. Nedá se říct, že by fungoval vždy ideálně, ale mužstvo je na něj zvyklé. V tom případě by do sestavy mohl jít stoper Patrizio Stronati, který odehrál solidně zářijovou přípravu v Maďarsku (1:1). Vepředu oživila dění v Polsku dvojice Tomáš Čvančara, Adam Hložek, místo odstaveného Coufala se na kraj hřiště nabízí David Jurásek, obránce aktivní směrem dopředu. Na obvyklou pravou stranu by se v tom případě přesunul David Douděra.

Druhá varianta je odvážnější, zároveň ofenzivnější. Hodí se pro situaci, kdy Češi deklarují, že proti Moldavsku nechtějí vyčkávat a hrát na postupovou remízu, ale jít naproti třem bodům. Mužstvo může přejít na systém 4-2-3-1, což by vrátilo do hry víc kreativních hráčů a šikovná křídla. Kraje obrany pro Juráska s Douděrou, nad Tomášem Součkem s Michalem Sadílkem mohou operovat Václav Černý, Lukáš Provod a Adam Hložek, na úplném hrotu Tomáš Čvančara. Do zmíněného systému pasuje i rozjetý křídelník Vasil Kušej, který může být nachystaný jako zajímavý žolík.

Češi chtějí napravit zápas v Moldavsku, který týmu vůbec nesedl. Remíza 0:0 přišla po výtečném startu doma s Polskem. Obvyklý model na tři stopery na těžkém terénu nefungoval, možná právě proto se nabízí přejít do jiného rozestavení a využít hráče, kteří v pátek zůstali na lavičce.

„Remíza by nám sice ke kýženému postupu stačila, ale určitě se na ni nedá hrát. Chceme jednoznačně jít dopředu, být aktivní a dávat góly, tím zápas rozhodnout, vyhlásil Šilhavý. „Máme plno skvělých hráčů, co se chtějí soustředit na zápas. Bude vyprodáno, Olomouc nás požene k postupu. Lidé u televizí snad také a my je potěšíme na hřišti. Stačí nám remíza, ale chceme jim to vrátit výhrou,“ vyhlásil před utkáním kapitán Tomáš Souček.

Varianty české sestavy:

Staněk - Zima, Holeš, Stronati - Douděra, Souček, M. Sadílek, Jurásek - Provod - Čvančara, Hložek.

Staněk - Douděra, Holeš, Zima, Jurásek - Souček, M. Sadílek - Černý, Provod, Hložek - Čvančara.