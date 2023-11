Šok královen deblu. Siniaková se rozešla s Krejčíkovou. Prý v dobrém

PŘÍMO ZE SEVILLY | Posledních šest let byly postrachem deblových kurtů a vyhrály vše, co se dalo. Sedm grandslamů, každý aspoň jednou. Olympijské zlato. Titul z Turnaje mistryň. Obě se staly světovým jedničkami ve čtyřhře. Teď se hvězdný pár Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková rozpadá. Konec spolupráce potvrdily poté, co v semifinále BJK Cupu ztratily klíčovou čtyřhru s Kanadou. Rozchod iniciovala Siniaková. „Rozcházíme se v dobrém,“ dodala Krejčíková. Obě prohlásily, že to nemusí být nadobro.