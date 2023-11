Jsme nejlepší, ale chtěla jsem změnu, vysvětlila Siniaková rozchod K+S

Jak se vše seběhlo?

SINIAKOVÁ: „Byla to iniciativa z mé strany, chtěla jsem malou změnu. Domluvily jsme se v pohodě a určitě se nebráníme tomu, že se k sobě zase vrátíme. Myslím si, že nám pauza může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější.“

Cítily jste, že za šest let je vaše spolupráce vyčerpaná?

SINIAKOVÁ: „Já to cítila víc. Udělala jsem to, abych se posunula, zlepšila a nabrala jinou atmosféru. Proto přišla moje iniciativa.“

Jak jste to, Báro, vzala?

Krejčíková: „Pro mě to bylo překvapení, ne že ne. Rozcházíme se v dobrém. Kačka o tom se mnou chtěla mluvit, probíraly jsme to dlouho a já respektuju její rozhodnutí. A uvidí se, co nás čeká příští rok. Jede se dál!“

Dovedete si představit, že byste spolu příští rok v létě obhajovaly olympijské zlato v Paříži?

KREJČÍKOVÁ: „To je otázka támhle.“ (kýve na Siniakovou)

SINIAKOVÁ: „Proč ne. Jak Bára řekla, dobře jsme si promluvily a jsme otevřené čemukoli. Není to tak, že spolu nebudeme mluvit a budeme se jedna druhé vyhýbat. Tak to nemá být. Může nám to i pomoct, protože všichni od nás čekají pořád dominanci, ale druhé páry nás už znají a je hrozně těžké držet laťku. Cítila jsem to tak. Ale olympiáda je olympiáda a přeci chci hrát s Češkou. Musím.“

Už jste domluvené s novými spoluhráčkami?

SINIAKOVÁ: „Nechte se překvapit.“

KREJČÍKOVÁ: „Stejná odpověď.“

SINIAKOVÁ: „Debl chci hrát dál, ale priorita je stále singl. Debl mě baví, ale budu trénovat a snažit se zlepšit v singlu, debl půjde tak nějak… Uvidíme.“

Když se ohlédnete za tím, co jste spolu dokázaly, přijde vám to jako sen?

SINIAKOVÁ: „Když jste mladší, tak si to přejete a snažíte se za tím jít. Když se na to teď koukám zpětně, je to skvělý úspěch, slovy se ani nedá popsat. I když se teď na příští rok rozcházíme, tak si myslím, že jsme pořád stejně nejlepší pár. Hrozně moc jsme toho dokázaly. A klidně ještě můžeme dokázat. Není jednoduché, abychom držely dominanci deset let. A tohle je součást cesty. Co jsme dokázaly, je neskutečné. Jsem za to hrozně ráda a ještě může třeba dost přijít.“

KREJČÍKOVÁ: „Není všem dnům konec, uvidí se, co bude dál. Co jsme dokázaly, je něco úžasného. A třeba se po té pauze zase spojíme a dokážeme něco dalšího.“