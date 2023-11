Navrátilová žádá za Cancún hlavu šéfa WTA, Pála mluvil o pohrdání

Turnaj mistryň vyhrála osmkrát v singlu a třináctkrát v deblu. V obou ohledech je Martina Navrátilová rekordmankou prestižní akce, která letos v mexickém Cancúnu dostává jeden direkt za druhým. A sedmašedesátiletá rodačka z Prahy, jež jako obvykle dorazila coby čestný host, se nedržela zpátky. Po mexickém debaklu by ráda viděla v čele WTA někoho jiného než amerického manažera Steva Simona, ideálně ženu.

„Možná nastal čas pro změnu. Já osobně se kolem WTA angažuji už tak dlouho a vidím, že v historii jsme měli v čele jen tři ženy. Doufám, až přijde nový lídr, že to bude žena. Je jich spousta kvalifikovaných, které by se pro tuhle práci hodily. Pro Steva bude těžké, aby si svou práci udržel, protože všechno nasvědčuje opaku,“ prohlásila Navrátilová v televizním rozhovoru pro stanici Amazon Prime Video. Ta současného šéfa WTA dvakrát žádala o živý či předtočený rozhovor z Cancúnu, ale nedočkala se.

Nedůstojné podmínky v zákulisí, stadion pro pouhé čtyři tisíce diváků, hrbolatý kurt a v posledních dnech také silný vítr a častý déšť udělaly z podniku, který má být v režii WTA nejprestižnější a nejziskovější, frašku.

„O pořadatelství se nemělo rozhodovat tak pozdě během roku. Je to dílo řady špatných rozhodnutí. Steve Simon vede WTA a teď jsme tady… Hrát v Cancúnu během období dešťů? Přeci během prémiového turnaje nemůžete jen doufat, že nebude pršet!“ hněvala se Navrátilová. „Ke svým špatným rozhodnutím se musí člověk přihlásit a vyvodit z nich důsledky,“ zaútočila podruhé na Simona.

V sobotu, ten samý den o osm tisíc kilometrů dál, se nedržel ve španělské Seville zpátky ani jindy velmi diplomatický český kapitán týmu pro Billie Jean King Cup Petr Pála. Ten čeká na přílet nadpoloviční většiny svého výběru z akce, která je letos jen pro ostudu. „Už ani nejsem rozhořčený, už jsem se vyvztekal. Že dají turnaj pod otevřené nebe, to mi přijde jako vrchol. Nehledě na to, že se takové dvě akce, kde chtějí, aby startovaly ty nejlepší na světě, pořádají tak blízko sebe. Přijde mi to jako pohrdání hráčkami,“ líčil Pála, jenž čeká přílet své první singlistky Markéta Vondroušové v neděli odpoledne.

Pár Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková se v Cancúnu zdržel, neboť musel čekat na kvůli dešti odloženou sobotní dohrávku jiného deblového zápasu, jenž rozhodoval o jejich postupu ze skupiny. „Je to jen o spolupráci. Hloupé je, že současným stavem trpí nejvíc holky, které hrají jeden sport, ale dvě organizace se spolu nedokážou domluvit. To, že Masters není v hale a pořádá se na poslední chvíli pod otevřeným nebem, je ostuda WTA.“