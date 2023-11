Clash Of The Stars? Za osm milionů půjdu, překvapil Vémola. Přeje si Diaze

Vrátil se z tréninkového kempu v Polsku, kde se připravoval na prosincový zápas se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, oblékl sako a usedl do křesla. Karlos Vémola doma v Olomouci před zraky zaplněného S-klubu téměř dvě hodiny vyprávěl v rámci podcastu Haná jede naživo. O blížícím se konci kariéry, ale i o tom, co by jej mohlo oddálit. O rodině, o odměnách za výhry, o zvířatech...

Bude odveta s Attilou Véghem opravdu posledním zápasem kariéry? Téma, které na MMA scéně čím dál víc rezonuje, tvořilo v úterý večer i jednu část akce s českým „Terminátorem“.

„Moc výzev už tady před sebou nemám, protože promotéři mi pravidelně oznamují, že se mnou nikdo nechce zápasit,“ odpověděl nejdřív Karlos Vémola moderátorovi Lukáši Krbečkovi.

Pak ale publikum složené z příznivců přece jen potěšil a navnadil. „Attilu v létě porazím, takže to bude 1:1. A dokážu si představit, že si to pak dáme ještě do třetice naposledy, aby to neskončilo remízou.“

Poté Vémola dostal otázku na to, zda by se nechtěl loučit tam, kde všechno začalo, tedy doma v Olomouci. „V hlavě to mám. Tady jsem vyrůstal, měl skvělé trenéry, rád se sem vracím,“ popisoval.

Několikrát během rozhovoru ukázal na svého otce sedícího mezi lidmi. K šedesátinám mu coby milovníku westernů věnoval zájezd do Grand Canyonu, na který se těší i on. Nicméně Olomouc není reálnou variantou, co se jeho kariérní derniéry týče.

„Zdejší zimní ani fotbalový stadion nemají takovou kapacitu, jakou si představují pořadatelé. Slovan Bratislava ji má, Eden taky. Brzy se dozvíme, kde se odveta bude konat. Já jako Čech budu samozřejmě radši za Prahu,“ dodal.

Během zhruba stominutového povídání šlo z Vémoly vyčíst, že sportovní „důchod“ se opravdu blíží. Co dál? Trénování ho kvůli časovému vytížení neláká, naopak naznačil, že by ho v budoucnu bavilo starat se o zápasníky. Doporučit lékaře, zajistit pojištění, poradit, konzultovat různé záležitosti. Prostě pomáhat. „Dá se to dělat i po telefonu a neokrádal bych o čas rodinu,“ vysvětlil.

Vémola: Náš sport je podfinancovaný

Pár procent, že se ještě někdy objeví v ringu, si však přece jen nechal. „Show me the money!“ rozesmál publikum a zopakoval, že vždycky je to o nabídce.

„Hele... Kincl chtěl po Oktagonu stejné peníze, jako má Vémola. A když se ho ptali, kolik teda bere za zápas Vémola, tak pitomec řekl, že neví. To je pak těžký něco chtít... Já beru jednu odměnu za účast a stejnou druhou za výhru. Takže mě vždycky motivuje dvojnásobek, ale furt je to málo. Náš sport je podfinancovaný. V Česku je pět profesionálních frajerů, kteří nemusí chodit do jiné práce. To je v porovnání s hokejisty nebo fotbalisty nic,“ kroutil hlavou.

Řeč přišla i na Clash Of The Stars. „Nikdo tam neumí zápasit. Nikdo. Ale klobouk dolů za to, že mají fanoušky. Byl jsem se tam i s ostatními MMA kluky podívat a musím uznat, že lidi to baví. Až jsme se navzájem ptali, jestli nás někdo takhle hlasitě vůbec někdy podporoval. Pět tisíc lidí tam křičí, fandí. Když mi dá Clash of The Stars osm milionů, tak tam do klece vlezu. Klidně proti všem Kotlárovcům. Jednoho po druhém nebo všichni naráz, za osm milionů mi to bude jedno,“ smál se.

A ještě jedna motivace, přesněji sen. „Když už v Česku ani Slovensku nikdo není, tak jsem říkal Ondrovi Novotnému, ať vytáhne milion dolarů a přiveze Nicka Diaze (legendu UFC ve střední váze). To by byla výzva, která by mě zajímala. To bych snad začal trénovat a podstupovat další bolest i v padesáti jako Jarda Jágr.“

Nejdřív ho ale v rámci Oktagonu 51 čeká zápas se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem v pražské O2 Areně. Za výhru se odmění dalším přírůstkem do svého domácího zoo. Už má objednaného orla, vyzvedne si ho na jaře. „Papoušek mi přišel už moc malý,“ uvedl.