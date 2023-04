Muž, který chce zastavit Vémolu: Karlos už nebude král! Má hodně děr

Malý, podsaditý, skoro vlastně ani nevypadá jako MMA bojovník. Ale je jím každým coulem. V posledním souboji dokázal usměvavý tlouštík Al Matavao knockoutovat už po druhé minutě zápasu atletického Marka Mazucha. Toho dokázal v mžiku natrefovat hned několika tvrdými háky, z nichž jeden pravý se stal fatálním. Slovenský ranař se skácel k zemi, kde ještě pár ran schytal. Může se mu něco takového podařit i v souboji s Vémolou?

„Matavao je rozhodně nebezpečný na určitou skupinu zápasníků. Ne na Karlose,“ je přesvědčený například Petr Ondruš, bývalý Vémolův soupeř. „Myslím, že ten je dostatečně zkušený na to, aby si – jak říkají zápasníci – spočítal jeho chůzi a vystřelil takedown (strh) tak, jak potřebuje. Aby zkrátka podešel nějaký pěkný úder. A tak myslím, že to skončí.“

Terminátorův vyzyvatel to ale vidí jinak a předkládá jasný plán před bitvou v Liberci. „Je to pro mě vždycky stejné, jít tam a zvítězit. Moje mentální nastavení je vždycky takové, abych soupeře ukončil. A 15. dubna se přesně tohle také stane,“ tvrdí Matavao. A v čem vnímá Vémolovy slabiny? „Karlos má ve svém projevu hodně děr. Když jste zápasník, měl byste mít všechny dostupné bojové dovednosti, abyste byl skvělý. Sice vím, že byl v UFC, ale nepřináší do klece nic z toho, co tam přinesu já. Věděl jsem, že budu velký outsider, ale jen bych chtěl vzkázat, ať jste připravení. Protože Karlos už po tomto zápase nebude král,“ hlásí odhodlaně.

Rodák z Americké Samoy žije v současnosti až na Aljašce. „Přestěhoval jsem se před více než deseti lety. Nicméně vyrůstat na Americké Samoe bylo požehnání. Stal jsem se tam tím, kým jsem dodnes,“ říká Matavao. „Žít ve Spojených státech je velký rozdíl. Musel jsem se hodně změnit, když jsem tam přicházel, ale prostě jsem se adaptoval. Kdybych vás měl nějak nalákat do své země, asi vám řeknu o jídle. To je fantastické,“ dodává s úsměvem bojovník, který před zápasem s Mazuchem překročil váhový limit o šest kilogramů.