Favoritka Adamczyková StarDance nakonec neovládla, gratulovala vítězům

Dvanáctá řada populární taneční show StarDance je u konce. Do finálových bojů postoupila také snowboardistka Eva Adamczyková a kajakář Vavřinec Hradílek. Diváci však svým hlasováním rozhodli, že králi parketu se stanou herečka Darija Pavlovičová s partnerem Dominikem Vodičkou. „Vítězům to hrozně přeju, jsem dojatá a nadšená,“ blahopřála novopečeným vítězům olympijská vítězka.

Dvanáctá řada taneční soutěže, kterou vysílá Česká televize od roku 2006, odstartovala letos v říjnu. Z celkem deseti párů se do finálových bojů dostaly nejlepší tři. Favoritkou téměř od prvopočátku byla snowboardistka Eva Adamczyková s tanečním partnerem Jakubem Mazůchem. A slova chvály směrem k páru zaznívala i během finálového večera.

„Při každém vašem tanci se cítím být vtáhnutá do příběhu. Je to jedinečné, velkolepé a krásné. Známkami se nedá vyjádřit můj obdiv k vám,“ uvedla porotkyně Tatiana Drexler. A přidal se i Zdeněk Chlopčík, který si coby porotce vysloužil přezdívku „kat“. „Vás by Česká televize měla obsadit do nějaké pohádky jako něžnou princeznu,“ chválil přeměnu ze sportovkyně na éterickou tanečnici.

„To zase neblázněte. Vždycky si tu něžnost šetřím celý den a pak si to během minuty a půl na parketu vyplácám a je zase konec,“ reagovala s humorem snowboardistka.

A uznání od porotců se dočkal i její sportovní kolega Vavřinec Hradílek. „Za poslední týdny jste se neuvěřitelně zlepšil. Zajímalo by mě, kam by se to dostalo, kdyby StarDance měla ještě o dva týdny déle,“ ocenila kajakáře Drexler.

Ačkoliv favoritkou podle sázkových kanceláří byla Adamczyková, z vítězství se nakonec radovala herečka Darija Pavlovičová a choreograf Dominik Vodička. Na vítězství snowboardistky do pátečního dopoledne směřovaly přibližně tři čtvrtiny všech sázek, zatímco na Pavlovičovou zhruba osmina. Vítěze tipovali letos i účastníci minulých řad, podle nich by vyhrála rovněž Adamczyková.

„Ježíš, já vůbec nechápu, co se děje. Je to strašně krásné,“ nenacházela slova herečka. Oba poražené páry vítězům pogratulovaly. „Vy jste takoví bobíci… Jsem z toho dojatá a fakt gratuluju. Jsem nadšená, hrozně jsem si to dneska užila. Byl to jeden velkej freestyle, a tak to mám ráda,“ blahopřála Adamczyková. Gratulace zazněla i od třetího v pořadí, Vavřince Hradilka, který poděkoval také své ženě a České televizi.