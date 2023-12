Sportovci září ve Stardance. Do finále postoupili Hradilek i Adamczyková

Ve StarDance se v sobotu večer rozhodlo o tom, kdo postoupí do závěrečného kola. Soutěžily už jen čtyři páry. Po dvou tancích a hodnocení poroty prošly dva přímo do finále. Jednalo se o Evu Adamczykovou a Dariju Pavlovičovou s partnery.

„Je to vtipné v tom, že na to člověk kouká několik let a najednou tam stojíte. Je to zvláštní prostředí, že s těmi lidmi žijete ten život intenzivně. Ať už je to s tím tanečním partnerem nebo i s těmi jinými tanečními páry," řekla po postupu Adamczyková, která prakticky každý den kombinuje snowboardcrossový a taneční trénink.

Zbylé dva páry , které nepostoupily přímo, musely přidat ještě jeden tanec. Hradilek s partnerkou si vybrali waltz, Kubelková s Martinem Prágrem rozjeli na parketu cha-chu. Podle poroty šlo o vynikající čísla hodné plného počtu bodů. O tom, kdo postoupí, však rozhodovali pouze diváci. A ti poslali dále kajakáře.

Olympijskému medailistovi se celý večer mimořádně povedl. „Dneska je váš den, vy tančíte vynikajícně. Oba tance byly výborné. Líbí se mi ta vaše elegance,“ chválila sportovce porotkyně Tatiana Drexler.

Hradilek popsal, že nacvičit dva tance během jednoho týdne pro něj bylo poměrně náročné.

„Na tyhle dva tance jsme měli jen týden. Mozek si to pamatuje míň než tělo. Když se to snažím vizualizovat, tak nevím, jestli tam dát levou nebo pravou. Pak to ale jedu a ono to tam nějak padá,“ usmíval se čtyřnásobný mistr světa.

Moderátor Marek Eben také připomněl, že je Hradilek jediným mužem, který se do finále probojoval: „Vávro, ty ses stal vítězem StarDance v kategorii mužů, jsi v devátém kole. Čekal jsi to?“ zeptal se. „Nečekal jsem to vůbec. Naopak jsem očekávání brzdil,“ odpověděl kajakář.

Letošní řada soutěže vyvrcholí za týden, kdy budou vyhlášeni vítězové. Soutěžící budou muset předvést hned čtyři tance: nejlepší standard, nejlepší latinu, nejlepší tanec vůbec a freestyle. Účastníci zatančí také společnou choreografii.