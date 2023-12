Fotbalista Petrášek očekává potomka: Chlapeček, nebo holčička?

Český mistr polské ligy je ženáč! V zámeckém kostele v Rychnově nad Kněžnou se vytáhlý stoper Tomáš Petrášek (31) oženil s půvabnou modelkou Kateřinou Kasanovou (24), která mu již stihla přivést na svět syna. A jelikož novomanželé očekávají dalšího potomka, tak jeho pohlaví odtajnili nejprve přítomným svatebčanům, poté i svým sledujícím na instagramu.

Vítězka Miss Czech Republic před lety krátce randila s popovým zpěvákem a raperem Benem Cristovaem, kterého poznala v září 2018 při natáčení klipu. Po pár měsících ve vztahu se ale rozešli, a tak krásná modelka našla opravdové štěstí až po boku trojnásobného českého reprezentanta. Profesionální fotbalista Tomáš Petrášek (31) a půvabná modelka Kateřina Kasanová (24), kteří tvoří šťastný pár již od roku 2021, jsou od čtvrtka konečně svoji!

Veselku oba plánovali dlouho od svého zasnoubení v loňském roce, kdy se český obránce po letech konečně vyjádřil. „Bylo to nádherné a naprosto nečekané. Ale je pravda, že už od začátku našeho vztahu jsem toužila být jeho ženou,“ přiznala novopečená a těhotná snoubenka webu Super.cz, že jde vše podle jejího plánu.

Ve čtvrtek učinili další důležitý krok na společné cestě životem a vstoupili do svazku manželského. Své »ano« si řekli v malebném římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice na zámku v Rychnově nad Kněžnou, odkud Petrášek pochází. Na Instagramu se oba podělili o snímky a videa z jejich velkého dne, kde můžeme vidět útržky z obřadu, prvního tance i jízdy novomanželů.

V komentářích se dočkali celé řady gratulací od rodiny, blízkých přátel i současných a bývalých spoluhráčů. Mnoho zdaru a štěstí přál kupříkladu fotbalový útočník Tomáš Necid (34), modelka Kristýna Schicková (29) a celá plejáda dalších českých i zahraničních osobností. Ani bývalé kluby na Petráška nezapomněli a na dálku poblahopřáli to nejlepší do dalších let.

To však není zdaleka vše! Na konci loňského roku se páru narodil syn Antonín, kterému rodiče připravili speciální dárek k letošním Vánocům. Petráškovi už velice brzy přivítají do rodiny nového člena, proto svatbu pragmaticky využili k pamětihodnému odtajnění pohlaví dítěte. Vzrušující odhalení, o které se podělila česká misska v příběhu, proběhlo klasicky podle posledních trendů. „Už je to tady zase,“ napsala k videu Kateřina, která s manželem po otevření krabice uzřela balónky modré barvy. A to znamená jediné… Novomanželé čekají dalšího chlapečka!

Budoucí dvojnásobný otec Tomáš Petrášek je poté velkým objevem Rakówa Čenstochová, kam přišel v roce 2016 z Viktorie Žižkov zadarmo coby volný hráč. Za tu dobu rozkvetl z nechtěného fotbalisty v nefalšovaného lídra týmu. S polským klubem podstoupil strastiplnou a dlouhou cestu napříč soutěžemi, kdy zažil postup ze třetí i druhé ligy. Šlo o veleúspěšné angažmá, kdy zvedl nad hlavu hned 4 různé trofeje, včetně ligového titulu a Superpoháru.

Navzdory příznivé nabídce na prodloužení smlouvy dal klubu sbohem a vydal se až na druhý konec světa do jihokorejského města Čondžu, kde sídlí hegemon tamní ligy Čonbuk Hyundai Motors. Polští novináři ocenili hlavně dlouholetý přínos českého fotbalisty a psali o Petráškovi tak, že »odchází skutečná legenda«.