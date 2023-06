Asijská exotika: Petrášek v Koreji a Nguyen ve Vietnamu. Řeší se i Skalák

Kdo má v občance ročník 1992 a v životopise slušný fotbalový životopis, míří do Asie. Jde samozřejmě o nadsázku, ale zase ne tak velkou. Trojice českých třicátníků se opravdu může těšit na nové exotické angažmá. Tomáš Petrášek byl potvrzen jako posila korejského Jeonbuku, Filip Nguyen si splní sen ve vietnamském Cong An Ha Noi a Jiří Skalák má mít podle informací iSport.cz namířeno do Indonésie.

Tomáš Petrášek se loučí s Polskem po sedmi letech ve velkém stylu, po zisku titulu s Čenstochovou odchází na absolutním vrcholu. V Ekstraklase mohl zůstat. Ať už v Rakówě či na jiných adresách, zájem projevily velké značky Lech Poznaň či Legia Varšava. Nabídku řešil obrovský stoper i ze Saúdské Arábie, v současnosti velmi módní destinace. Nakonec však kývl na lukrativní laso z Jižní Koreje.

„Výzva přijata! Je pro mě velkou ctí být v tak úžasném klubu, největším v Koreji a jednom z největších v celé Asii. Budu dělat každý den maximum, abych Jeonbuku Hyundai Motors pomohl vyhrát každý zápas. Taková je moje mentalita, mám sen vyhrát tady spoustu trofejí. Pojďme to spolu dokázat,“ vyťukal Petrášek ve čtvrtek dopoledne na svůj Twitter.

Jeonbuk, osmý tým tabulky, trénuje rumunský kouč Dan Petrescu. V managementu působí tamní legenda Pak či-Song či Ital Robert di Mattero. Ambice klubu jsou obrovské, proto si připisují obránce se třemi reprezentačními starty.

Ani jednou naopak za český nároďák nenastoupil brankář Filip Nguyen, i to byl možná důvod, proč chlapík s vietnamskými kořeny toužil po štaci v Hanoji. Tam totiž naděje stále existuje.

Slovácko opouští po dvou letech s cílem vyhrát mistrovský titul a vyzkoušet asijskou Ligu mistrů. Podle hráčova agenta Pavla Zíky čekají na Nguyena ve Vietnamu, kam přes Dubaj odletěl ve středu, ekonomické podmínky srovnatelné s průměrnými celky v německé bundeslize. Oproti Uherskému Hradišti to může dělat klidně desetinásobek. V kabině se potká a vytvoří duo s Patrikem Le Giangem, jenž dřív chytal za Bohemians či Karvinou.

V neposlední řadě by měl do Asie zamířit i Jiří Skalák, který skončil v Mladé Boleslavi. A to do země, ze které právě do středočeského klubu přišel bahrajnský útočník Júsuf. Tedy do Indonésie.

Server iSport.cz o této variantě informoval již na začátku června, teď je tahle možnost čím dál pravděpodobnější. Otázkou je, zda půjde přímo o Persiji Jakartu, kde v předchozím ročníku nastupoval nejen Hilál, ale i Michael Krmenčík (nyní kyperský Apollon Limassol) a Ondřej Kúdela (ten tam zůstal), nebo jiný tým.