Pavelka má rekord, Hradci skončila bída: Střílejte, ať to klidně plave

Velká úleva, že čekání skončilo?

„Je to trochu zadostiučinění za práci, kterou jsme odvedli naposledy v Třinci. Tam jsme se sesypali až ke konci. Body jsou super, na druhou stranu, nemá cenu se na výhru nějak upínat, za dva dny se hraje zase.“

Vítězný gól máte na svědomí vy. Viděl jste ho vůbec?

„Gól potěší vždycky. Ale říkal jsem to už dřív, stačí, když zaplave nějaká střela od mantinelu a skončí gólem. Z téhle kategorie byl teď ten můj, kluci třeba taky začnou pálit víc a zaplave jim to taky.“ (usměje se)

Je ale i varování, že za stavu 3:2 mělo Kladno několikrát dálnici k vaší bráně, plus ve stejném počtu hráčů na ledě vás spíš přehrávalo?

„Vždycky je na čem pracovat. Říkali jsme si, že budou chodit do protiútoků, a stejně nám tam tolikrát jeli. Sice jsme vyhráli, ale zápasy běží hned po sobě, tak se ničím nebudeme uspokojovat. Na tomhle musíme makat, protože jiné týmy by taková přečíslení mohly trestat.“

Kladno hraje i dost tvrdě. Je znát, že opravdu chodí dohrávat každý souboj?

„Je, mají fyzické a velké hráče, u mantinelů to znát bylo. Ale z některých soubojů jsme taky vycházeli vítězně a valili zase na druhou stranu.“

Byl to i důležitý zápas pro brankáře Jana Lukáše? Vytáhl velké zákroky, vypadal hodně klidně.

„Souhlasím, pokryl věci z bezprostřední blízkosti. Super pro něj i pro celý tým.“

A pak měl váš brankář klidu až moc, když zkoušel dát přes celé hřiště gól do prázdné a málem se všechno ještě zamotalo tak, že se puk odrazil za něj?

„Viděl jsem, jak puk zpracovává a pokládá si ho na zem. Říkal jsem si, že bych mu měl asi uhnout, aby netrefil mě. No a jak šel do pokusu, že to hodí přes celé hřiště, modlil jsem se, aby netrefil někoho dalšího. Nakonec se tak tedy stalo, ale naštěstí jsme všechno sehráli a bylo to v pohodě.“

Jak jste vy osobně vnímal souboje s Jaromírem Jágrem? Hrál pátý zápas, působí na kotouči silněji a silněji.

„On je na tom fyzicky a silově strašně dobře. Má velkou hokejku a zkušenosti, jak uspět v soubojích. Rozhodně je to hráč, na kterého si musíte dávat pozor. Zase byl vidět, pro Kladno je to pořád platný člen týmu.“

