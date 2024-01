Superman z KHL na Kladně. Škoda, že nejvýš vidíme body, bylo to i jinak

Slovenský brankář Július Hudáček prozradil, že by se do Ruska, které je mnohými považováno za teroristický stát, rád vrátil • Sport: Michal Beránek

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Vždycky máte na výběr. Július Hudáček si vybral, chtěl peníze, chtěl jich hodně, tak ždímal KHL, dokud o něj stála. Netajil se tím, že bude hrát hokej v nejlepší lize za nejlepší peníze, co to půjde. KHL o něj už nestojí. Takže? Přihnalo se Kladno, kterému se zranil brankář. Vždyť to je jen hokej, ne? Tak lidi neblbněte. Jenže to je právě ono. Není. Někomu na pochopení stačí jeden argument, jinému by jich nepomohlo ani šedesát osm, tak to zkrátka dnes chodí.