První foto legendárního hokejisty Šťastného z důchoďáku: Smíření s rodinou po nesvárech!

V rodině občas nastanou chvíle, které by člověk nejradši zapomněl. Jako třeba v případě Mariána Šťastného (71) a jeho syna Roberta (47). Je to něco málo přes rok, co potomek legendárního hokejisty zuřil kvůli tátovu prodeji luxusního golfového resortu s názvem Golf & Hotel Plaza Stastny. Nyní je ale vše jinak. Robert totiž zveřejnil snímek se svým tátou z domova důchodců, na kterém oba vypadají šťastně. Jaký mají aktuálně vztah?

Svátky, při kterých jdou všechny rodinné spory stranou. Přesně to pro spoustu lidí po celém světě znamenají Vánoce. Nejinak tomu před několika týdny bylo i v případě slavného hokejisty Mariána Šťastného. Člen legendárního bratrského tria bydlí v domově důchodců, konkrétně v Kanadě nedaleko Quebecu, kde ho o svátcích navštívila rodina. Proč je vlastně v domově pro seniory? Na vině je Parkinsonova choroba, která ho sužuje už od roku 2015.

Díky této návštěvě navíc může veřejnost po čtyřech letech vidět, jak na tom Marián je. Nutno říct, že po boku své ženy Evy, syna Roberta a dcery Evy vypadá spokojeně. Z úzkého rodinného kruhu chybí na fotce jen dcera Jana žijící v Torontu. I přes svůj nelehký stav může Marián rozhodnout, kdo ho smí navštívit a kdo ne. Že byste ale kvůli sporům o majetek čekali odmítnutí syna, to rozhodně ne. „Táta by mou návštěvu nikdy nezakázal. Sice existuje listina osob, které ho mohou navštívit, ale já jsem tam jednoduše přišel,“ citoval slovenský server deníku Nový Čas Roberta s tím, že celé rodině setkání jen prospělo.

U tradiční kapustnice a zpěvu tak prožili krásný přelom kalendářního roku. Robertovi akorát vadí, že slavný táta užívá velké množství léků. Podle svých slov má z nich Marián opuchlé kotníky, působí omráčeně a objevují se i náznaky závislosti na medikamentech. Byl by radši, kdyby se otce ujal lékař, který nepředepisuje léky automaticky. Jinak ale vše klape. „Můj vztah s otcem se už 47 let nezměnil. Jsme si blízcí. A jsou různá témata, na která máme odlišný pohled. Ale vždy rychle najdeme určitý směr a sedíme vedle sebe, kolikrát i potichu,“ prozradil Robert.

»Únos« a hádky o majetek

Jaká to příjemná změna oproti sporům, které eskalovaly ke konci předminulého roku. V listopadu 2022 totiž vyšlo najevo, že Robert zuří kvůli tátovu převedení golfového resortu na slovenské podnikatele Miroslava Kota a Eduarda Matáka. Dvojnásobný mistr světa měl resort ležící v kanadském městě Saint-Nicholas převést za 6,2 milionu kanadských dolarů (cca 113 milionů korun). Robert přitom uvedl, že by jej neprodal ani za 20 milionů.

I to byl jeden z důvodů, proč syn Robert chtěl, aby byl jeho slavný táta zbaven svéprávnosti. Uvedl i další důvody. Jako třeba situaci, kdy jeho otec seděl u krbu, jímž zadýmil celý dům. Nebo incident, při kterém chtěl Marián vyskočit z jedoucího auta. Důvod? Dozvěděl se, že jeho syn ho veze do nemocnice. Právě převoz do nemocnice byl vyšetřován jako podezření z únosu! I kvůli tomu nebyl Robertův návrat do Kanady vůbec lehký. „Bylo to složité. Měl jsem zkomplikovaný návrat do země, protože jsem blokoval a blokuji určité řízení okolo majetku svého otce,“ přiblížil Robert pro web Nového Času. Důležité ovšem je, že nyní jsou problémy zažehnány a syn se svým otcem dobře vychází.