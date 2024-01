Cíl pro Vítkovice: přenést formu z CHL i do extraligy. Co musí zlepšit?

Co musí Vítkovice zlepšit oproti CHL v domácí soutěži? • FOTO: Koláž iSport.cz

Vítkovicím sice historický postup do finále Champions Hockey League těsně unikl, nicméně vítězné loučení v semifinále evropské soutěže proti švédské Skelleftee (2:1) vnímají pozitivně. „Jestli si kluci budou pamatovat, jak se prezentovali na ledě proti tak obrovsky kvalitnímu týmu, a přeneseme si to i do ligy, tak budeme sakra nebezpeční!“ věří trenér Pavel Trnka. Jak vychází porovnání základních statistik z Ligy mistrů a extraligy? Na co musí Ostravané navázat a v domácí soutěži zlepšit?