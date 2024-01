Nováček v extralize? Je zabetonovaná, uzavře se. TOP hvězdy pod radarem

Už tři sezony je čtrnáctka týmů v extralize stejná - a moc nenasvědčuje tomu, že by se na ní mělo letos něco měnit. Z baráže o elitu se čím dál víc stává skleněný strop a prvoligové kluby ho i do budoucna jen těžko prorazí. Jak jsme se dostali do této fáze? Proč prvoligové celky nemají na extraligové soupeře? Směřuje extraliga k tomu, že se uzavře? „Podle mě ano, myslím, že se uzavření postaví na udělování licencí,” myslí si redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý.

„Pauza mezi koncem sezony a baráží nahrává extraligovým týmům, nejsou tak dobité,” soudí pravidelný člen Zimáku Michal Mikeska. „Ti zespoda to mají strašně těžké. Kdyby prvoligový tým postoupil do extraligy, nevěřím, že by se stejným kádrem mohl hrát extraligu. Stejně by musel koupit čtyři až pět nových, a ke všemu rozdílových hráčů,” podotýká.

Anketa Kdo vyhraje základní část extraligy? Pardubice Sparta někdo jiný

V novém Zimáku jsme si zároveň vyhlásili top pětku nejlepších nedoceněných hráčů pod radarem. Kdo ovládl kategorii hokejistů, „jejichž jméno si nedáte na dres”, jak s úsměvem podotkl Mikeska? A proč pardubičtí fanoušci nosili zrovna Mikesku na dresech? „Uměl jsem si dělat marketing po barech,” kření se člen Zimáku. Ostatně na příznivce mohl udělat dojem i znalostí esperanta, jak mimoděk utrousil v novém díle.

0:00 Kdo vlastně chce postoupit do extraligy? Dostali by případní nováčci licenci na stadiony?

9:34 Proč je tak těžké postoupit a směřuje extraliga k uzavření? Co rozpočty?

21:50 Je dobře pro český hokej, že je extraliga tak zabetonovaná? Pomohly přísné podmínky ustálit rozpočty? Dočkáme se prvoligového týmu v extralize?

39:50 Top hvězdy extraligy pod radarem: 5., 4. a 3. místo

57:56 Top hvězdy extraligy pod radarem: 2. a 1. místo