Bratři Bukartsové opět spolu? Podle Lotyšů Rihards míří do Vítkovic

Poraněný Rihards Bukarts poté, co schytal zásah americkou vysokou holí v duelu o bronz • Michal Beranek / Sport

Roberts Bukarts poslal Vítkovice proti Olomouci do vedení • ČTK

Bratři Bukartsové – Roberts (33) a Rihards (28) by se podle lotyšského portálu Sportacentrs.com mohli znovu potkat v jednom dresu. Mladší sourozenec, který na posledním mistrovství světa pomohl Lotyšsku k senzačnímu bronzu 11 body (3+8) z 10 zápasů, by se měl podle lotyšských informací přesunout ze švýcarského Bielu do Vítkovic. Starší bratr Roberts už patří k oporám Ostravanů.