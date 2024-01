Bank o tvrdých pádech: Drsňácký sport. A „hovado“ Kilde jde přes hranu

Padají hvězdy, jenže v tom není žádná romantika. Alpské lyžování má za sebou několik krutých dní. Ve švýcarském Wengenu na slavném Labuerhornu i v rakouském Zauchensee to bylo podobné. Akrobatické lety do sítí, zvuky bolesti v ruchových mikrofonech, výstražné nápisy „race interrupted“ a vrtulníky se záchranáři, kteří pomáhali zraněným do nemocnice. Oběťmi byla velká jména v čele s Alexisem Pinturaultem a Aleksandrem Aamodtem Kildem. „Je to drsňácký sport. A když se tlačí na nějaký limit, riziko se zvyšuje,“ říká bývalý reprezentant Ondřej Bank, který má za sebou taky pěkných pár karambolů.

V Kitzbühelu na Hahnenkammu si kdysi zlomil nohu. Z mistrovství světa 2015 se vrátil s obličejem roztodivných barev poté, co v Beaver Creeku zažil ošklivou nehodou v posledních metrech sjezdu do superkombinace. Ondřej Bank se na opakovačky drsných pádů ze zásady nedívá a zároveň má svůj specifický pohled na dopad podobných nehod na lyžařské prostředí. „Je taková hláška: Je to blbý, ale sledovanost bude brutální…“ líčil Bank přímo ze Zauchensee, kde byl o víkendu jako lyžařský kouč Ester Ledecké.

Pádů bylo poslední dobou hodně, ale nejvíc asi všechny šokovala sobotní nehoda Kildeho ve Wengenu poté, co přítel Mikaely Shiffrinové nezvládl samotný konec sjezdu a pár metrů před cílem se zřítil do sítí. Co se tam přihodilo?

„Náhodou jsem to viděl, i když se na závody nedívám úplně pravidelně. Nevím, co na to říct... Je to vždycky souhra náhod, x aspektů, které vždycky vyústí v takovouhle brutální nepříjemnost. Ten konec, tam už síly nejsou. K tomu Kilde je hovado, který je brutálně silný. Mělo by to být pro něj, v uvozovkách, v pohodě. Máme informace, že byl nemocný, to je další věc, která se k tomu přidá. Je na něj tlak od Odermatta, jezdí rychle a přebírá otěže. On vystupuje z komfortní zóny, ale sebevědomí má nastavené.“

V jakém smyslu?

„Jde přes hranu, jak se snaží dohnat ztrátu, kterou vnímá na Odermatta. On udělal zrovna špatné rozhodnutí, na které máte minimum času. Byl tam pozdě, jako závodník chce udělat všechno proto, aby se do brány dostal. V tu chvíli to bylo nesmyslné. Ta chyba byla tak velká, že závod by v životě nevyhrál. Ale jako závodník to má nastavené, že bojuje do konce, co může. Nevím, jestli může domyslet následky, které jsou tři metry od něj. Snažil se tam dostat. Jakmile zjistil těsně před bránou, že to nezvládne, bylo pozdě.“

A vypadalo to hodně zle, i když nakonec Kilde neměl zlomenou nohu, jak hrozily první odhady, ale vyvázl jen s odřeninami…

„Pád nebyl špatný, nebylo to ve velké rychlosti, ale když člověk spadne do sítě, je to vždycky s rizikem, že se noha zaplete. Byla to souhra hloupých věcí. Ten pád nebyl nic hrozného, ale narazil špičkou lyže do té sítě. Brácha mi ukazoval, že na to vázání není dělané. Je dělané na ránu z boku, na výkrut. Je to smůla, x aspektů a dopadne to takhle.“

Na jaké straně jste v diskuzi o tom, že program na nejdelší sjezdovce ve Wengenu byl příliš náročný? Ve čtvrtek se začínalo přidaným zkráceným sjezdem za Beaver Creek, v pátek se jel super-G a v sobotu sjezd…