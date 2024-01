Pastrňák řádil tam, kde vše začalo. Už patří mezi NEJ legendy, Boston šlape

Při pohledu na tabulku Výchovní konference se musíte štípnout. V jejím čele už zase trůní Boston. Podle optimistických prognóz se do play off dostat měl, ovšem s tím, že se bude pohybovat někde kolem osmého místa. Bruins válí, hodně se mluví o jejich kultuře, kterou rozebíral i magazín The Hockey News. Patří do ní už i David Pastrňák, střelec, kouzelník a aktuálně jeden z nejblyštivějších hráčů NHL.