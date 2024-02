Obavy legendárního Björndalena z šampionátu v Česku: Nebude to pravé mistrovství světa!

Legendární biatlonista Ole Einar Björndalen nesouhlasí se zákazem fluorových vosků, který platí od této sezony. Považuje to za znevýhodnění malých zemí. Padesátiletý Nor to řekl agentuře DPA v Novém Městě na Moravě, kde ve středu začne biatlonové mistrovství světa.

Lyžování i biatlon zakázalo přípravy s fluorem v zájmu ochrany přírody. „Nejsem fanoušek tohoto zákazu, protože se tím jen zvyšuje odstup silných národů. Myslím si, že světová federace musí něco udělat. Velké národy s většími možnostmi mají nyní ještě větší výhodu,“ řekl dvacetinásobný mistr světa a osminásobný olympijský šampion.

Zatímco před sezonou se zdálo, že by Norové mohli mít v používání vosků bez fluoru velký náskok před ostatními, ve Světovém poháru se to neprokázalo. Používání bezfluorových vosků je ale složitější v teplotách nad nulou, které zřejmě budou panovat při světovém šampionátu na Vysočině. „Jestli budou teploty kolem nuly nebo vyšší, tak to pro mě v prvním bezfluorovém roce nebude pravé mistrovství světa,“ poznamenal Björndalen, který přijel na MS jako televizní expert.

Pro první týden meteorologové vedle teplého počasí předpovídají déšť, mrznout by nemělo ani příští týden. Šampionát potrvá od 7. do 18. února. Tratě ve Vysočina Areně jsou připravené z technického sněhu.