Rulík: Loni jsem se podivoval, že Růžička nedostal šanci ani v přípravě

S Martinem Růžičkou jste si popovídal osobně?

„Ano.“

Byl překvapen?

„Ano… (usmívá se) Byl překvapený, ale myslím, že mile. Aspoň jsem z něj měl takový pocit.“

Překvapený, že se zřejmě naposledy porve o velkou šanci, že?

„Tak on je to vítězný typ. Ač se to nezdá, na titulech v Třinci má obrovský podíl nejen účastí na ledě, ale prací v kabině. Dokáže vybláznit tým ke stoprocentnímu a maximálně obětavému výkonu. Z médií přitom úplně necítím takovouhle prezentaci jeho osoby. Ale vím, že tomu tak je. Růža je typ, který chce vyhrávat. A když jsme se spolu bavili, hned mi říkal, hlavně ať turnaj nezasáhne do play off. Protože play off má u něj prioritu, což já vím. Vím, jak s jakou vášní ta utkání Třinec poslední roky hraje.“

Co jste mu směrem ke Švédským hrám řekl?

„Že s ním počítám na dva zápasy, s tím, že si dá mezi nimi pauzu. Nemělo by to pro něj být až tak náročné. Nechci říkat, že to mám promyšlené tak, aby to měl komfortní, ale aby mohl na turnaji hrát na sto procent a ukázat, co v něm je. Ve svém věku je neskutečně efektivním hráčem. Mezi nejlepší extraligové hráče patří minimálně pět let. Takový hráč by měl dostat příležitost prezentovat se na mezinárodní scéně. Minulý rok jsem se podivoval, že nedostal šanci ani v těchto přípravných turnajích, určitě by ji měl dostat. Únorový termín je ideální.“

A co Jan Kovář ? Vrací se přesně po roce na Švédské hry.

„Honzu jsme chtěli už v prosinci, ale tenkrát měl úraz ve spodní části těla. Možná uspěchal návrat, ale to je jeho rozhodnutí. Teď řekl, že je všechno v pořádku. Letos nedělá tolik bodů jako loni ve švýcarské lize, ale pořád ho považuju za chytrého a konstruktivního centra. Já Honzu znám od jeho juniorských let, měl jsem ho jako prvoročáka mezi juniory v Plzni, to bylo okolo roku 2007. Od té doby se známe, už tenkrát tam byla spousta špičkových hráčů, kteří prošli až do NHL. Třeba Honza Rutta nebo Marek Mazanec, Andrej Šustr a další. Skvělý ročník. Máme k sobě s Honzou blíž.“

Konečně se dostává na litvínovského Ondřeje Kašeho. Je zdravotně fit?

„Dostal jsem informaci, že je stoprocentně zdráv, takže nominaci nic nebránilo.“

Kdo ze zdravotních důvodů není v nominaci, i když byste si ho přál vidět?

„Chtěli jsme Lukáše Sedláka . Měl jeden turnaj a chtěli jsme, aby někteří hráči měli minimálně dva. Máme pár kluků, kteří jedou na tři. U Lukáše jsme chtěli, aby jel, ale všichni jistě zaregistrovali, že poslední extraligové kola nehrál z důvodu lehčího zranění. Dáme mu prostor pro doléčení. Naší prioritou je brát vždy jen stoprocentně zdravé hráče. Podobný příklad je Martin Kaut . Do sezony nastoupil později, v listopadu měl lehčí zranění a v prosinci Spengler Cup, Ligu mistrů, celkově strašně náročný program. Bohužel taky nehraje kvůli menšímu zdravotnímu problému.“

Ve středu to bylo 100 dní do startu šampionátu. Přijde vám to hodně, nebo málo?

„Sto dní už je docela blízko… Jde o to je teď správně využít. Čím blíž budeme k turnaji, tím důležitější pro nás bude skladba kádru. K dispozici budou hráči z Evropy i NHL. Člověk bude trochu na trní, jak to všechno dopadne. Protože ve Švédsku a ve Finsku máme v prvních týmech po několika hráčích. Ve Finsku jsme teď viděli hráče Lahti, Ilvesu, Jukuritu v utkáních i při trénincích. Ilves a Jukurit jsou nyní nahoře, což s sebou přináší, že půjdou daleko v play off. A může to přinést i zranění, protože zápasů na hraně bude hodně. Aby hráč prošel dlouhým play off bez újmy na zdraví, k tomu potřebujete i trochu štěstí. Musíme si ještě rozšířit obzory, protože všechno, co si namalujeme (složení formací), může během jedné vteřiny skončit. Musíme být nachystaní na možné změny, mít připravené varianty, alternativy, být v obraze a všechno napasovat, aby si to sedlo.“

To bude platit i pro gólmany. V NHL řada českých gólmanů zůstane bez play off, jak v tomto směru uvažujete?

„Během února si o tom v rámci trenérského týmu promluvíme. Vyslechneme si Ondru Pavelce , který se tomu usilovně věnuje. Popovídáme si o naší filozofii, uděláme si k tomu speciální mítink. A to ke všem k hráčům NHL. Kluky z NHL si rozdělíme mezi sebe, dopodrobna si zmonitorujeme, jaké mají pozice, na jakých postech přesně hrají, zda hrají přesilovky, pět na tři, pět na čtyři, čtyři na tři, šest na pět a oslabení čtyři na pět, tři na pět, pět na šest při power-play soupeře, jak jsou vytěžovaní na buly, jakou mají úspěšnost vlevo, vpravo. Všechno tak, abychom měli maximální přehled. Do tohoto kompletního rozboru budou zapadat i gólmani.“