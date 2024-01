Hamza: Šéfem ČOV být nechci, medaile z MS bude. Esporty můžou sport zabít

Je to téměř za dveřmi. Únorové mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude pro české fanoušky vrcholem posledních let. A také vrchol dlouhodobé práce jeho a jeho kolegů. Jiří Hamza měl v posledních měsících hlavu plnou starostí souvisejících s šampionátem, ale také s Mezinárodní biatlonovou unií (IBU), jejímž je místopředsedou. V rozhovoru pro deník Sport a MfDnes povídá ale třeba i o tom, zda by se ucházel o post šéfa IBU.

Biatlon má vedle sportovní stránky, která zajímá fanoušky, i tu organizační, lidově řečeno bafuňářskou. A právě tou se dlouhá léta zabývá šéf Českého biatlonu a místopředseda Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Jiří Hamza. „Momentálně mě trápí vedle záležitosti s Rusy třeba i esporty, které mohou sport v budoucnu ohrozit,“ prozradil funkcionář, jenž si na mezinárodním poli vybudoval takové jméno, že ho chtějí i na nejvyšší posty.

Nezadržitelně se blíží mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Už jste nervózní?

„Tak nervózní… Starostí spousta. Na konci listopadu jsme zkolaudovali. A myslím, že jedeme podle plánu.“

Čeho se nejvíc bojíte? Sníh asi není problém, máte zásoby.

„Myslím, že není úplně čeho se bát. Ale samozřejmě důležité je, abychom měli sportovní výsledky. Pak to bude úspěšné.“

Tarjei Bö říkal, že se těší, protože je tam jedna z nejlepších atmosfér na světě. Říkají vám to i další závodníci, že tenhle šampionát bude mimořádný?

„Mám ty reakce a uvidíme. Nechci předjímat, myslím, že nejzajímavější si ho můžeme udělat my Češi sami sobě. Nejsem vůbec skeptický, myslím, že na lyžích vypadáme nejlíp za celé roky, musíme se zkrátka trefit. Já věřím, že medaile budou.“

Poprvé jste kandidovali už na MS 2011. Co vám z toho připadá nejvíc úsměvné? To, jak jste delegátům už v letadle cestou do Ruska nalévali becherovku, a nikdo vás neznal?

„Nejvíc úsměvné mi přišlo, že to tenkrát bylo strašně blízko, a až jsme se lekli, že by to mohlo nastat. (směje se) Nejeli jsme tam určitě s tím, že pořadatelství chceme získat, chtěli jsme se jen zviditelnit a pak najednou to bylo tak blízko… A kdyby to Rusové ‚nezkorumpovali‘, tak bychom asi dopadli jak mistrovství světa v Liberci, myslím, že by nás to zabilo taky.“

Když vezmete kandidatury na první MS a to, které bude v únoru, počítali jste už nyní s tím, že ho získáte, víc? Protože Nové Město už je zavedená značka?

„Tenkrát byla ta volba džungle, stejně jako ve všech organizacích. Ale co si budeme nalhávat, zaplať pánbůh, že to tam Rusové ‚zkorumpovali‘, protože by