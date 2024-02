Jednorožec Kondelík: OBR, ale jiný. Upoutá výška i styl, míří do repre

Centimetry hráče často pasují do předem dané role. Nemáš ani 180? Tak to bude těžký, nadřeš se. Ale pohyblivé křidélko by z tebe vyrůst mohlo. Jestli se výška šplhá ke dvěma metrům, tak to prostě budeš řezat. Primární je důraz, ať z tebe jde strach. Ideálně ještě vzadu, jasně. Co když se předsudky trochu otočí a věci mají jinak?

Jáchym Kondelík měří podle webu Českých Budějovic 201 cm. Už jen výškou vás upoutá, ale tím to nekončí, liší se. „Jáchym hraje a pohybuje se jako malý hráč. Je zkoordinovaný, bruslí v nákleku. Tím je trochu atypický, snaží se hrát technicky,“ charakterizuje ho asistent trenéra Jiří Hanzlík.

V neděli v Hradci nehrál z Motoru dobře nikdo, ani Kondelík nezářil. Ale stačí se na něj zaměřit a rychle poznáte, jakým typem hokejisty se snaží být. Žádný bouchač, který vrčí a cení zuby jen proto, že narostl do třetího patra. Naopak rychle dovede