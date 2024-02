Muradov dostal zdravotní stopku. Šéf UFC: Nejhorší bodnutí, co jsem viděl

Místo bitvy s elitním Rusem se dočkal brutálního faulu. Machmud Muradov se v sobotu představil na turnaji UFC v Las Vegas, kde se postavil neporaženému Aliaschabu Chirzievovi. Zápas však skončil už v jedenácté sekundě, když Rus zaryl prst hluboko do oka uzbeckého bijce. Po rychlém lékařském vyšetření, byl duel anulován. „Bezprostředně po zápase za námi přišel Dana White (prezident UFC) a řekl, že nikdy neviděl tak strašné bodnutí do očí,“ vypráví Petr Kníže, hlavní trenér.

Další překážka na cestě mezi absolutní světovou špičku. Veterán české MMA scény Machmud Muradov v sobotu bojoval s o pozici mezi elitou UFC. Výprava do Las Vegas však končí bez výsledku. Zápas s Aliaschabem Chirzievem rozhodčí zastavil už v jedenácté sekundě, když Uzbek inkasoval nepovolené bodnutí do oka, z něhož se nedokázal zotavit. K odvetě s Rusem se v budoucnu nevrátí, nejprve ho ale čeká měsíční stopka od Nevadské sportovní komise.

Hned po první rychlé výměně úderu bylo jasné, že je zle. Muradov se rychle chytil za tvář a následně klesl k mezi zaplaven bolestí. Až opakovaný záběr ukázal, že Rus nepodráždil jen povrch oka, ale přímo do něj zanořil část prstu. Svaly následně sevřeli víčka a Uzbek nedokázal vidět, natožpak pokračovat. „Bezprostředně po zápase jel Mach do nemocnice na vyšetření. Oko není poškozené, jen vnitřní okolí a část očního víčka,“ hlásí z USA Petr Kníže, hlavní trenér. „V tuto chvíli ještě nemůže oko otevřít. V pondělí ho čeká další vyšetření. Prozatím aplikuje oční kapky s pozitivními bakteriemi.“

Několika měsíční příprava na sedmý zápas v největší organizaci světa přišla vniveč. Rychlého návratu se Muradov bohužel nedočká. „Mach dostal od Nevadské komise měsíční stopku, takže, kdy se vrátí, se bude odvíjet dle komplexního uzdravení,“ informuje Kníže.

Oblíbeného bojovníka ze stáje Floyda Mayweathera po boji navštívil i prezident UFC, který mu už v minulosti nadělil dva bonusy za nejlepší výkon turnaje. „Bezprostředně po zápase přímo k lékařskému ošetření za námi přišel Dana White a řekl, že nikdy neviděl tak strašné bodnutí do očí,“ vypráví trenér z pražského Monster gymu. „Chtěl, aby mu lékaři podali výsledky vyšetření, aby mohl případně pomoci. Krom výsledku samotného, bude vše, jako kdyby Mach vyhrál,“ dodává. Uzbek by měl i přes bezvýsledné představení obdržet takzvané vítězné peníze, které mnohdy zdvojnásobí základní výplatu zápasníků.

Po kontroverzních výsledcích se často nabízejí reparáty. Třiatřicetiletý Muradov však zřejmě bude muset hledat nového soupeře. „O dalším zápasu budeme hovořit, až bude oko úplně v pořádku, ale odvetu klidně přijmeme. Nicméně soupeř by měl mít další zápas, co v nejbližší době,“ vysvětluje trenér. Rus také kvůli nešťastnému faulu přišel o přípravu, odcestoval do USA a splnil potřebný váhový limit. Na rozdíl od Muradova ho ale nebrzdí zranění, a tak už vyhlíží další střet.