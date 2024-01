Jako kopat do ledu... Zmrzlí Delfíni v -20 °C: quarterback z Havaje neuspěl

Většinu sezony si užívají floridského podnebí, na start play off ale museli Mimi Dolphins na zmrzlý středozápad a v minus 20 stupních Celsia a ještě studenějším větru ve čtvrtém nejchladnějším zápase dějin NFL padli. Domácí Kansas City Chiefs v mrazu dominovali 26:7 a čekají na soupeře pro druhé kolo, stejně jako Houston Texans, kteří vyřídili Cleveland Browns 45:14.

Tua Tagovailoa je kluk z Havaje a americký fotbal hraje na Floridě. Jenomže lednové play off o Super Bowl často znamená chladné podmínky, kde má zatím hodně mizernou bilanci. A na mrazivém stadionu Arrowhead v Kansas City to nezměnil. V podmínkách chladnějších než 45 stupňů Fahrnheita (asi 7,2 stupňu Celsia) znovu nevyhrál a v zápase wild card kola play off tentokrát sebral už sedmou porážku. V teplejším počasí má přitom procentuální úspěšnost 72,7 procenta, což ho řadí na osmé místo dějin ve srovnání s quarterbacky, kteří v nich odehráli aspoň 45 zápasů.

Samotní Dolphins na tom nejsou moc líp. Jejich porážka v Kansas City byla jedenáctá v řadě při teplotě menší než 4,4 stupňů Celsia.

„Porážka vás nikdy nebaví, a když jde o víc, při play off, cítíte to ještě desetkrát víc. Musíme s touhle porážkou žít,“ řekl Tagovailoa.

Miami mělo sezonu rozjetou skvěle, v konci sezony je ale zasáhla zdravotní kalamita v obraně. V konci základní části Dolphins utrpěli debakl v Baltimoru a před týdnem doma prohráli klíčový zápas s Buffalem o vítězství v divizi AFC East. Prohra je poslala do mrazivého Kansasu, kde byli domácí Chiefs na podmínky dokonale připraveni.

„Kluci šli do toho s tou mentalitou, věděli jsme, že bude zima,“ řekl jejich quarterback Patrick Mahomes, který naházel 262 yardů a trefil touchdown na Rashee Rice, s nímž se spojil celkem osmkrát pro 130 yardů.

„Hráli jsme jeden za druhého. Počasí jsme neřešili, řekli jsme si, že soupeř v takových podmínkách nechce hrát stejně jako my a ukázali jsme naši lásku ke hře,“ uvedl Rice.

Byla opravdu pořádná zima. Výkop proběhl v minus dvaceti stupních Celsia. V nárazech větru ale teploty klesaly i k minus třiceti. Fanoušci byli na tribunách navlečeni do vrstev oblečení, lyžařských kukel i brýlí. Hráči se na sidelajně choulili v teplých bundách u ohřívačů.

Panoval takový mráz, že Mahomesovi po jednom z tacklů odletěl z helmy velký kus plastu. Chvíli tak dokonce hrál, než ho rozhodčí donutili si přilbu vyměnit.

„Bavili jsme se o tom, kde náhradní helma je. Byla doslova zmrzlá…“ usmíval se Mahomes.

Jedním z hrdinů zápasu byl kicker Chiefs Harrison Butker, který trefil čtyři field goaly pro 12 bodů, což bylo důležité, protože v mrazu bylo pro oba týmy obtížné dokončovat drivy touchdownovými pasy.

„Butker byl fenomenální. Bylo to jako kopat do bloku ledu,“ pochválil svého kickera Andy Reid, kouč Chiefs.

V noci na neděli se v Kansas City hrál čtvrtý nejchladnější zápas v historii NFL. Na prvním místě stále trůní slavný Ice Bowl, který se uskutečnil na Silvestra 1967 na Lambeau Field v Green Bay. Místní Packers tehdy hráli s Dallas Cowboys a během mače teplota spadla na -25 stupňů Celsia. Při nárazech větru ale tehdy klesala k neuvěřitelným -45 stupňů Celsia.

V sobotu si postup do dalšího kola vybojovali i Houston Texans, kteří rozsekali Cleveland 45:14. Vynikající první zápas play off v kariéře zažil quarterback domácích C.J. Stroud, který naházel 274 yardů a tři touchdowny. V konferenci AFC jsou tak v divizním kole Chiefs, Texans a vítězové konference Baltimore Ravens, kteří mají první víkend volno. Čeká se na výsledek zápasu mezi Buffalem a Pittsburghem, který byl kvůli blizardu odložen z neděle na pondělní večer.

Další program play off NFL:

Neděle:

22.30 | Dallas Cowboys-Green Bay Packers

Pondělí:

2.15 | Detroit Lions-Los Angeles Rams

22.30 | Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers

Úterý:

2.15 | Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles