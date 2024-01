Fanoušci Bills házeli na hvězdu sněhové koule, Taylor Swift slavila výhru přítele

Fanoušci Buffalo Bills se po další brutální porážce v play off s realitou těžko smiřovali. Když v neděli večer opouštěl quarterback Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs stadion Highmark poté, co Buffalu zase sebral sny o Super Bowlu, diváci ho zasypali sněhovými koulemi. Na hráče Chiefs jimi mířili i během zápasu.

Bills měli pořádný důvod k deziluzi. S Chiefs v posledních letech v těsných zápasech prohráli už dvakrát. Tentokrát rozjeli v závěrečných minutách při stavu 24:27 nadějný drive, který se ale nakonec zastavil 44 yardů od endzony. Kicker Tyler Bass pak poslal svůj fieldgoal mimo háčko a Chiefs už náskok udrželi.

Zklamaní fanoušci Bills pak házeli koule nejen na Mahomese, ale i na Chrise Jonese, Jaylena Watsona nebo Druea Tranquilla. Už během zápasu přiletěla koule i na receivera Marqueze Valdese-Scantlinga, když se snažil zachytit míč v endzoně.

„Pravda je, že můj čtyřletý syn háže nebezpečnější koule než Bills Mafia,“ posmíval se fanouškům Bills na síti X Tranquill.

Pro Buffalo je to krutý konec sezony, v jejímž závěru se dostalo do parádní formy. Poté, co začátkem prosince Bills zvítězili právě v Kansas City, si drželi vítěznou sérii. Pět výher na závěr základní části jim zajistilo postup do play off, v kterém na úvod porazili Pittsburgh. V boji o postup do konferenčního finále ale znovu narazili na Chiefs.

A Bassovo zaváhání při klíčovém field goalu jen přiživilo bolestivé vzpomínky fanoušků na nejhorší moment klubové historie. Při Super Bowlu v roce 1991 při zápase s New York Giants dělil Bills od triumfu field goal, který osm sekund před koncem zahrával kicker Scott Norwood ze 47 yardů. Stejně jako Bass v neděli ale minul, a i tehdy se balon stočil hodně doprava. Bills se pak unikátně dostali do Super Bowlu ještě v dalších třech sezonách, vždy ale prohráli a na svůj premiérový Super Bowl tak stále čekají.

„Můžete to celé hodit na mě,“ kál se Bass po zápase. „Musím dělat lepší práci. Cítím se strašně. Miluju tenhle tým a bolí to.“

Mrzutý mohl být i quarterback Josh Allen, který patří v základní části každý rok mezi nejlepší hráče sezony, ale v play off mu úspěch uniká. Nejblíž se zatím dostal před třemi lety, kdy v konferenčním finále v Kansas City stál jen 13 sekund od účasti v Super Bowlu. Mahomes ale tehdy dvěma hody zařídil field goal, který přinesl prodloužení, v němž Chiefs zvítězili.

Mahomes v neděli odehrál svoje první venkovní utkání v play off ve své kariéře. Vyhecovaný zápas ale zvládnul a pošesté za sebou dotáhnul Kansas City do konferenčního finále, jediný zápas od účasti v Super Bowlu. Chiefs pomohly jeho dvě touchdownové přihrávky na tight enda Travise Kelceho. Mahomes s Kelcem zařídili už patnáctý touchdown v play off, čímž vyrovnali rekord dvojice Tom Brady – Rob Gronkowski.

Kelcemu v čestné lóži fandila jeho slavná přítelkyně, zpěvačka Taylor Swift . Spekuluje se, že Kelce už od jejího otce získal svolení požádat ji o ruku. Zásnuby mají být v létě.