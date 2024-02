Nezlomní Chiefs! Obrátili Super Bowl v prodloužení, první obhájci za 20 let

Království trvá. Dynastie Kansas City Chiefs v NFL pokračuje díky dramatickému vítězství v Super Bowlu, v němž loňští šampioni obhájili titul díky vítězství v prodloužení 25:22 nad San Francisco 49ers. Stali se tak prvním týmem, který vyhrál rozhodující zápas dva roky po sobě od New England Patriots z let 2003 a 2004.

Taylor Swift to ze své koncertní šňůry v Tokiu stihla a užila si triumf svého přítele Travise Kelceho, který přispěl k dalšímu vítěznému comebacku Kansas City Chiefs. Dominantní organizace posledního období byla v Super Bowlu počtvrté v pěti letech a potřetí došla k titulu, ačkoli v každém z rozhodujících zápasů prohrávala o deset bodů.

Vítěz napínavého mače proti 49ers se teprve podruhé v historii Super Bowlu rozhodl v prodloužení. Chiefs v základní době srovnali až tři sekundy před koncem díky field goalu Harrisona Butkera. 49ers se v prodloužení znovu dostali do vedení, Chiefs ale reagovali rozhodujícím drivem, který vyvrcholil touchdownovou přihrávkou quarterbacka Patricka Mahomese na wide receivera Mecole Hardmana. Ten přitom před sezonou z Chiefs odešel do New York Jets, po bídném začátku angažmá byl ale propuštěn a jeho bývalý tým ho vzal zpět.

Hardman už v první čtvrtině chytil Mahomesův 52yardový pas, jeho akci ale 49ers zpacifikovali, když přinutili k fumblu running backa Isiaha Pacheca. Kamery pak zachytili rozčíleného Kelceho, který při akci nebyl na hřišti, jak neurvale vrazil do kouče Chiefs Andyho Reida.

San Francisco v první půli narýsovalo trick play, po níž chytil Christian McCaffrey touchdownovou přihrávku od receivera Jauana Jenningse. 49ers v té chvíli vedli už 10:0. V zápase dominantních obran se jim ale nikdy nepovedlo získat rozhodující náskok.

Chiefs byli dlouho bezradní, ve třetí čtvrtině jim ale pomohl šťastný odraz míče od nohy cornerbacka 49ers Darrella Lutera Jr. při puntu. San Francisco o balon přišlo a díky rychlé touchdownové přihrávce na Marqueze Valdese-Scantlinga se poprvé dostalo do vedení.

Soupeř reagoval, když quarterback Brock Purdy poslal touchdownovou přihrávku na Jauana Jenningse. Chiefs však stihli srovnat a v prodloužení rozhodli.

„Kansas City Chiefs nejsou nikdy outsideři,“ řekl z vítězného podia quarterback Patrick Mahomes, který byl potřetí vyhlášen MVP Super Bowlu.

Chiefs tentokrát uspěli s vydatnou pomocí obrany, vedenou defenzivním koordinátorem Stevem Spagnuoloem. V play off porazili silné týmy Miami Dolphins, Buffalo Bills, Baltimore Ravens a nakonec i 49ers.

„Proti naší obraně bych opravdu nechtěl hrát,“ usmál se Mahomes.

POSLEDNÍ ŠAMPIONU SUPER BOWLU

2024 Kansas City Chiefs

2023 Kansas City Chiefs

2022 Los Angeles Rams

2021 Tampa Bay Buccaneers

2020 Kansas City Chiefs