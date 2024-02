Efekt Taylor Swift: NFL na ní vydělává stamiliony, stihne Super Bowl?

Je to zřejmě nejsledovanější romance planety. Od té doby, co začala popová hvězda Taylor Swift na podzim randit s vousatým tight endem Travisem Kelcem z Kansas City Chiefs, se dva rozdílné světy propojily a malé holčičky se svými tatínky najednou koukají na NFL. „Přináší nám to nové fanoušky, především mladé ženy,“ připustil komisionář ligy Roger Goodell. Hlavní otázka před nedělním Super Bowlem zní: Stihne se Taylor na zápas do Las Vegas dostat po svém sobotním koncertu v Tokiu?

Brian Costello, zkušený reportér newyorského Postu, píše o NFL dlouhá léta, pro jeho desetiletou dceru Alexu to ale až dosud nebylo téma, které by ji s tatínkem spojovalo. Při tréninku žákovského softbalového týmu ale Costello zjistil, že v posledních měsících je něco jinak.

„Najednou jsem koučoval tým, který měl hodně fanoušků Chiefs. Říkejte tomu Efekt Taylor Swift,“ napsal Costello před pár dny ve svém komentáři před Super Bowlem.

Když novinář před členkami svého softbalového týmu v září řekl, že byl při zápase mezi Jets a Chiefs na stejném stadionu jako jejich hrdinka, jedna z jeho hráček se ho prý zeptala, jak Taylor voněla.

„Vysvětlil jsem jí, že kdybych se Swiftovou pokoušel očuchávat, skončil bych v tu chvíli ve vězení,“ odtušil Costello.

Je to jen malá ochutnávka šílenství, které od podzimu ovládá celou Ameriku. Je sice běžné, že zamilované vztahy celebrit přitahují pozornost mas. Tahle kombinace dvou superhvězd svých oborů má ale svým dopadem na globální svět těžko konkurenci. Ke srovnání může sloužit snad počátek vztahu Davida Beckhama s Posh Spice, jenže v době, kdy jejich láska zahořela, byl internet ještě v počátcích.

Travis Kelce je dnes jedním z nejpopulárnějších hráčů NFL. Je to velký a mohutný chlap, drsný, ale v civilu milý, s odzbrojujícím smyslem pro humor. Na pozici tight enda je v týmu Chiefs záchytným terčem pro fenomenálního quarterbacka Patricka Mahomese. V play off se dostal do své nejlepší formy a chytil už tři touchdowny.

Taylor Swift je královna současné populární hudby. Minulou neděli ovládla Grammy, když dostala cenu za album roku Midnights (jako první v historii počtvrté) a nejlepší píseň Anti Hero. Fanouškům nabízí hity složené sice z poměrně jednoduchých melodických linek, především své cílové skupině ale bodá do srdce svými procítěnými texty. Vypráví v nich o starostech, které prožívají všichni obyčejní lidé. O pochybnostech, vlastní nejistotě či rozchodech. V klipu k hitu Anti Hero se objevila s vyděšeným pohledem na váze, dokonce se v něm nechala zavřít do rakve, v níž sleduje divokou hádku svých příbuzných po své smrti.

Romantické spojení dvou tak výrazných osobností globální popkultury vystřelilo zájem fanoušků do vesmíru. Všechno začalo, když se Swift objevila na zářijovém zápase Kansas City proti Chicagu. Od té doby navštívila dvanáct zápasů Chiefs. A její záběry z V.I.P. lóží, takzvané okénko Taylor Swift, se pro mnohé staly highlightem při sledování zápasů.

Sledovaná romance přináší NFL velmi zajímavé bonusy. Podle společnosti Apex Marketing Group přineslo spojení se zpěvačkou lize hodnotu přesahující 330 milionů dolarů. A to zpráva vyšla teprve uprostřed play off.

Prodej dresů Travise Kelceho vzrostl o 400 procent, čímž se dostal mezi top 5 hráčů ligy. Zápasy Chiefs teď boří rekordy televizní sledovanosti v play off. Jejich utkání v Buffalu se stalo s 50 miliony diváky nejsledovanějším přenosem historie divizního kola. A před dvěma týdny sledovalo vítězství Chiefs v Baltimoru 55 milionů lidí, což je největší historická sledovanost konferenčního finále AFC.

Když v pondělí odstartovaly mediální akce před Super Bowlem, komisionář Roger Goodell v podstatě mluvil jenom o Taylor Swift a jejím požehnaném vlivu na ligu.

„Travis a Talyor jsou báječní mladí lidé, zdají se být velmi šťastní. Ona má kromě Travise ráda i fotbal. Slyšíme historky, vidíme data. O hře mluví lidé, kteří o ní včera nemluvili. Ať je tím důvodem cokoli, jsem s tím v pohodě, pokud se o naší hře dozvědí,“ uvedl Goodell. „Taylor je samozřejmě dynamo. Lidé se zajímají o všechno, čeho se dotkne. My jsme za to rádi a vítáme to.“

V Americe se už dokonce množí spekulace, jestli není vztah dvou hvězd marketingovým tahem NFL.

„Nemyslím si, že jsem takhle dobrý scénárista,“ usmál se Goodell.

Travis Kelce je zatím před Super Bowlem na vrcholu pozornosti. Ačkoli patří mezi esa, není zvykem, aby mezi novináři byl o tight enda větší zájem než o quarterbacka, a to za Chiefs hází Patrick Mahomes, zřejmě nejlepší hráč současné generace.

„Je to horská dráha, kterou jsem neočekával. Ale užívám si každou jízdu,“ řekl Kelce s úsměvem.

Své milé nemohl kvůli přípravě na Super Bowl minulou neděli při vyhlašování cen Grammy blahopřát přímo v Los Angeles, a tak o ní aspoň pěkně mluvil při své tiskovce před zápasem.

„Je neuvěřitelná, sama přepisuje historické knihy. Řekl jsem jí, že bych s ní měl držet krok a taky něco přinést domů,“ řekl Kelce se zjevným odkazem na prsten pro vítěze Super Bowlu.

Mnozí fanoušci jsou zvědaví, jestli Kelce nepřijde po případném vítězném zápase za Taylor s úplně jiným prstenem, jehož nabídka tradičně doprovází pokleknutí.

„Jsem soustředěný na zisk tohohle prstenu a to je vše, co mám teď v hlavě,“ řekl však Kelce před Super Bowlem.

Otázka je, jestli Taylor Swift vůbec titulový zápas stihne. Právě je totiž v Tokiu, kde koncertuje od středy do sobotního večera. Díky časovému posunu a svému soukromému letadlu Dassault Falcon 900, které létá rychlostí 950 kilometrů v hodině, by to ale do Las Vegas měla zvládnout včas. Fanoušky v tom smyslu ujistila i japonská ambasáda ve Washingtonu.

SUPER BOWL LVIII

SAN FRANCISCO 49ERS – KANSAS CITY CHIEFS

Termín: Neděle 11. února (v Česku 0.30 v noci na pondělí)

Stadion: Allegiant Stadium, Nevada

TV přenos: Zápas vysílá Premier Sport 2, studio začíná už ve 22.30