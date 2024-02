Super Bowl: Nejlepší vs. Nedůležitý. Srovná Mahomes Bradyho rekordy?

Jsou znovu spolu v klinči. Po čtyřech letech stojí Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers opět v Super Bowlu a k odvetě došli po značně odlišných cestách. Chiefs jsou v NFL dominantním klubem poslední doby a titulový zápas je čeká počtvrté v pěti letech. Quarterback Patrick Mahomes je vede v tempu, v němž může jednou srovnat rekordy Toma Bradyho. To 49ers se vydrápali zpět po několika zklamáních. A jejich quarterbackem je Brock Purdy, pan Nedůležitý, jak v Americe přezdívají poslednímu muži draftu. Deník Sport přináší podrobný rozbor i pravidla amerického fotbalu.

Oba dva mají s Tomem Bradym něco společného. U Patricka Mahomese jde o raketový start do kariéry. Má už doma dva prsteny za vítězství v Super Bowlu a celkem je v něm počtvrté, v osmadvaceti letech něco takového nikdo nedokázal.

Brady ale také na draftu dlouho čekal v koutě, než si ho New England Patriots vzali v šestém kole na čísle 199. Brock Purdy byl na ocet ještě o něco déle. Předloni po něm 49ers hrábli jako 262. v pořadí. Byl vybrán úplně poslední a dostalo se mu tak přezdívky Mr. Irrelevant – pan Nedůležitý. S nápadem ocenit posledního vybraného hráče přišel v roce 1976 bývalý hráč NFL Paul Salata a chytlo se to.

Jak se stalo, že je z Purdyho najednou docela důležitý muž, který se v noci na pondělí na Allegiant Stadium v nevadském Paradise jako quarterback San Francisca postaví obhájcům Chiefs s fenomenálním Mahomesem?

Příběh začal už v minulé sezoně. Týmu 49ers se nejdřív zranil Trey Lance, jejich drahocenný třetí pick draftu z roku 2021. A pak nevydržel zdravý ani náhradník Jimmy Garoppolo, který za 49ers hrál v Super Bowlu v roce 2020. Purdy nastoupil, vyhrál pět zbylých zápasů základní části a dotáhl tým až do konferenčního finále proti Philadelphii. Ten zápas ale nedohrál a 49ers vypadli. San Francisco skončilo před vrcholem už podruhé za sebou. Letos už jim to ale vyšlo, poté, co se před dvěma týdny ve finále konference NFC zmátořili ze špatné první půle a otočili zápas proti Detroit Lions. Mr. Irrelevant je v Super Bowlu!

Čas změnit přezdívku

„Myslíte, že je čas si změnit přezdívku? Já jsem s Mr. Irrelevant OK,“ prohlásil Purdy s úsměvem během mediální kampaně před Super Bowlem.

Jeho příběh je unikátní. Většina hráčů zvolených na posledním místě draftu si v NFL nezahrála ani snap. A do Super Bowlu se od roku 1993 dostali jen tři chlapíci ze samého chvostu. Linebacker Marty Moore v roce 1997 s Patriots v Super Bowlu prohrál a v roce 2002 s nimi zvítězil. Kicker Ryan Succop byl v roce 2021 prvním panem Nedůležitým, který v Super Bowlu nastoupil v základní sestavě. Jeho Chiefs ale tehdy prohráli s Buccaneers.

Tím třetím je Purdy. Draft z roku 2022 nebyl považován za dobrý rok na quarterbacky, přesto jich před Purdym bylo vybráno osm. Jejich jména si ale nepřeříkává před spaním.

„Nejsem takový typ člověka. Nikdy jsem necítil zášť. Věřím, že Bůh má plán pro každého a na draftu jsem spadl dolů z nějakého důvodu. Beru jako požehnání, že jsem členem 49ers,“ řekl Purdy.

Vrcholí mu právě jeho druhá sezona v NFL a jeho bilance je pozoruhodná. V základní sezoně prohrál z 21 zápasů jen čtyři. V play off má za pasem čtyři vítězství a jedinou prohru, loňské konferenční finále, které nedohrál kvůli zranění lokte. Ve své fázi kariéry má lepší statistiky než legendární quarterbaci 49ers Joe Montana a Steve Young.

Problém je, že na druhé straně stojí Kansas City Chiefs s Patrickem Mahomesem. Jeho velká éra začala před čtyřmi éry v Super Bowlu právě proti 49ers. San Francisco tehdy vedlo v poslední čtvrtině o deset bodů, Chiefs ale zápas ještě obrátili, v posledních sedmi minutách reagovali třemi touchdowny. Od toho dne scházel Mahomes s Chiefs v Super Bowlu jen jednou, před dvěma lety. Před nedělí má už dva triumfy a jednu marnou účast, když ho v roce 2021 vyškolila obrana Bucs, za něž hrál quarterbacka legendární Brady.

Srovnání s legendou

Navzdory tehdejší porážce už je ale Mahomes se svým velkým předchůdcem srovnáván. V osmadvaceti je v Super Bowlu počtvrté, to nedokázal ani Brady. Z quarterbacků, kteří začali Super Bowl v základní sestavě, mají víc účastí jen Brady (10) a John Elway (5). Když Chiefs s Mahomesem pod centrem zvítězí i v nedělní noci, Mahomes bude mít už třetí zářez za pouhých sedm let kariéry. Brady nasbíral za své dvě dekády sedm titulů.

„Nejsem ani blízko k polovině, nepřemýšlel jsem o tom,“ odbyl Mahomes otázky na tohle téma před Super Bowlem. „Cílem je být tím nejlepším hráčem, jaký mohu být. Jsem požehnán spoustou skvělých hráčů kolem mě. Budu dělat, co budu moct, abychom porazili skvělý tým 49ers a zkusím získat třetí prsten. A když mi tuhle otázku položíte za patnáct let, uvidíme, jestli se budu moct přiblížit sedmičce. Zdá se mi ale, že je k ní pořád dlouhá cesta.“

Současná éra Chiefs v mnohém připomíná dynastii Patriots ze začátku století. Bradyho roli hraje Mahomes, místo kouče Billa Belichicka je tu Andy Reid, s velkým břichem a příchylností k cheeseburgerům. A místo Bradyho spolehlivého terče Roba Gronkowského je tu jiný tight end Travis Kelce. Jeho love story se zpěvačkou Taylor Swift pomohla NFL ještě zvednout atmosféru velkého zápasu. Očekávání, že tenhle Super Bowl bude nejsledovanějším v historii, není zdaleka bezpředmětné.

SUPER BOWL LVIII

San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs

Termín: neděle 11. února (v Česku 00.30 v noci na pondělí)

Stadion: Allegiant Stadium, Paradise, Nevada

TV přenos: zápas vysílá Premier Sport 2, studio začíná už ve 23.30

POSLEDNÍ SUPER BOWLY

2023 Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles 38:35

2022 Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 23:20

2021 Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs 31:9

2020 Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 31:20

2019 New England Patriots-Los Angeles Rams 13:3

Slovníček:

end zone – skórovací území

goal line – branková čára

red zone – prostor 20 yardů od goal line, v níž je tým blízko touchdownu

completion – zachycená přihrávka

incomplete pass – nezachycená přihrávka (nedochází k změně držení míče)

interception – přihrávka zachycená soupeřem (mění se držení míče)

fumble – ztracený míč

Jak se hraje:

coin toss – los mincí

kick off – úvodní výkop se provádí z hranice vlastních 35 yardů

kick return – hráč, který zachytí výkop, může s míčem postupovat, než je složen, nebo vyběhne ze hřiště

downy – útočící tým má 4 možnosti (downy), jak se na hřišti posunout o 10 yardů. Při čtvrtém downu většinou dochází k puntu

punt – obranný odkop ve snaze posunout míč co nejdál od vlastní end zony

Bodování:

touchdown (6 bodů)

Hráč donese míč do end zony soupeře, nebo v ní přijme přihrávku vzduchem.

conversion (1 bod)

Možnost kopu ze země do rány po touchdownu, kicker je od háčka 33 yardů.

2pt conversion (2 body)

Možnost konverze po touchdownu pomocí standardní akce ze dvou yardů od end zony.

field goal (3 body)

Kop ze země do háčka.

safety (2 body)

Složení útočícího hráče s míčem v jeho vlastní end zoně.

Jak běží čas:

Hrací doba: 60 minut (4x15)

Čas běží: při zachycené přihrávce

Čas stojí: při nezachycené přihrávce, při vyběhnutí ze hřiště, při oddechovém času

2 minut warning: automatický time out dvě minuty před koncem každého poločasu