Jaromír Jágr s maminkou Annou: Poslední cesta do Pittsburghu!

Nejslavnější hokejová máma pod sluncem Anna Jágrová (77) možná znovu oslní zámoří, když připraví to nejlepší vepřo knedlo zelo. Její syn Jaromír (52) se vrací do NHL!

Klub Pittsburgh Penguins, s nímž Jágr v letech 1991 a 1992 získal Stanley Cup, vyřadí slavnou osmašedesátku. „Vracím se domů,“ mrkl Jaromír na fanoušky Tučňáků při oznámení velkého dne D. Slavnostní ceremoniál započne až před utkáním proti Los Angeles Kings (v noci z neděle na pondělí), avšak majitel extraligového Kladna se za oceán kvůli doprovodnému programu vydal s předstihem. A Blesk byl u toho!

Včera krátce před 9. hodinou dopolední na ruzyňské letiště dorazila čiperná důchodkyně s velkým kufrem. Ta podobu stále nezapře, s Jardou zůstává připojen pupeční šňůrou – ano, je to »Mama Jagr«, jejíž přezdívku vymysleli komentátoři právě v Pittsburghu. „Bojím se toho letu kvůli věku,“ řekla proslulá hospodyně nejproduktivnějšího Evropana v dějinách NHL. Po 20 letech se vrátí do baráku, kde se v devadesátkách starala »Džegrovi« o domácí pohodu a plné břicho.

Brečela

Těšíte se, Anno? „Tolik ne, brečela jsem, když jsem odcházela od dětí (má dvě vnoučata a dvě pravnoučata), a brečet budu i tam. Je to moje poslední cesta,“ pověděla Blesku paní Jágrová, se kterou letěla dcera Jitka Kallová. Ale vždyť si to za ta léta zaslouží, pocta s vyvěšením dresu s číslem 68 ke stropu pittsburské arény patří i jí. „Já bych se podívala v televizi,“ usmála se. Pak zvážněla při vzpomínce na předloni zesnulého manžela Jaromíra staršího (†82): „Škoda, že se toho nedožil táta, ten by si to užil.“

Hvězdný Jágr s bagáží přišel na letiště v 9:23 vedle přítelkyně Dominiky Branišové (29). Hokejista, který dnes slaví 52. narozeniny, tak vypadal opět jako puberťák těšící se s mírnou nervozitou na výlet do Ameriky.