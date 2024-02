McDavid v sobě zapálil oheň a nahrál na šest gólů. Dosáhl na hranici 600

O dres dosavadní největší hvězdy NHL není zájem? Connor McDavid se do výčtu vůbec nedostal. • Profimedia

Connor McDavid si třese rukou s Davidem Pastrňákem, kterého právě vybral do týmu • ČTK

Connor McDavid se vrací opět do své nejlepší formy • Reuters

Connor McDavid na střídačce Oilers poté, co vzteky rozlomil svoji hokejku • twitter.com

Connor McDavid projevil svůj šestý smysl. Kapitán Edmontonu se v úterním zápase proti Detroitu blýskl šesti asistencemi, čímž vytvořil nový osobní rekord. Přispěl k vítězství 8:4 a zároveň dosáhl mety 600 asistencí v kariéře. Rychleji to před ním dokázali jen čtyři velikáni: Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Bobby Orr.

„Je zřejmé, že nastupuju s hodně dobrými hráči. Byl to povedený večer,“ prohodil McDavid po úžasném představení. O svém úchvatném představení utrousil pár slov, spíš košatě rozebíral, jak se Oilers dostali ke dvěma bodům. Přitom v utkání nehráli ani jednu přesilovku a v předchozím duelu s Los Angeles jejich údernou vozbu vynuloval český gólman David Rittich .

„To v něm zapálilo oheň,“ přemítal edmontonský bek Cody Ceci. „Neuvěřitelný výkon,“ poznamenal. McDavidovy kejkle stály za to. Třeba na sedmou trefu Oilers přihrál Evanderu Kaneovi poté, co se v plné rychlosti otočil kolem osy a puk poslal kolem detroitského Moritze Seidera.

„Zápis z utkání mluví za všechno. Šest nahrávek, šest plusových bodů, aniž by dostal čas na přesilovce. Jako jeden z mála celý zápas jezdil celou dobu. Co předvedl, bylo fenomenální. Kdyby nepodal jeden ze svých nejlepších výkonů, utkání bychom těžko vyhráli,“ chválil kouč Kris Knoblauch.

Po obránci Krisi Letangovi z Pittsburghu se stal McDavid v nynějším ročníku druhým hráčem, jenž v jednom utkání asistoval u šesti branek. Za posledních 25 let se to však podařilo už jen Leonu Draisaitlovi před třemi roky. Pouze dva hokejisté v historii NHL si připsali v zápase víc nahrávek. Billy Taylor jich posbíral sedm už v roce 1947, Gretzkymu se to později povedlo v kariéře celkem třikrát.

Tohle byl McDavidův druhý šestibodový večer v kariéře. Poprvé posbíral půltucet 14. listopadu 2019. Navíc prodloužil bodovou šňůru na domácím ledě, kde byl produktivní už 19 zápasů po sobě. Do sezony přitom vstupoval pozvolna, Edmonton se zpočátku zmítal v krizi. Ale za posledních 31 utkání si McDavid připsal 61 bodů a Oilers během stejné doby jen pětkrát prohráli, byť proti Red Wings k tomu neměli daleko.

„Druhá třetina se nám nelíbila. Nabídli jsme jim příliš mnoho šancí, přečíslení, brejků,“ vracel se McDavid. "Ale Stu (gólman Skinner) nás hodně podržel. Odvedli jsme dobrou práci v tom, že jsme to pak vydřeli, zjednodušili. Vím, jsou to klišé. Ale klišé, která fungují,“ řekl.

K hranici 600 asistencí dospěl ve svém 616. utkání v základní části NHL. Stihl to dřív, než Peter Šťastný (628 zápasů), rychlejší byly jen tři největší legendy. Obránce Bobby Orr (608), Mario Lemieux (514) a Wayne Gretzky (416). Expert TSN Craig Button se díval ještě dál. „Věřím, že než bude po všem, mohl by se dostat na 2000 bodů,“ prohlásil.

Po 47 sehraných zápasech má McDavid celkem 77 bodů (21+56) a v ligové produktivitě se dotáhl na třetího Davida Pastrňáka z Bostonu. Ztráta 13 bodů na vedoucího Nikitu Kučerova z Tampy Bay se po epochálním představení proti Detroitu nejevila až tak propastná. Je zase v nejlepší formě a Oilers opět vypadají jako vážný uchazeč na Stanley Cup.

Nejrychlejších 600 asistencí v NHL Wayne Gretzky 416 zápasů

Mario Lemieux 514 zápasů

Bobby Orr 608 zápasů

Connor McDavid 616 zápasů

Peter Šťastný 628 zápasů

