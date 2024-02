Verva stáhla ztrátu 1:5, Kladno má rekordní sérii porážek. Výhra Dynama

Třinec - Olomouc 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Olomouc začala aktivně, Kacetl vyřešil všechny střely včetně zakončení Bambuly z mezikruží. Poté převzal Třinec iniciativu. Z první vážnější šance trefil tyč Daňo, který nastoupil po téměř čtvrt roce. Premiérový start v extralize mohl ozdobit gólem osmnáctiletý Spěváček, ale Sedláček utěsnil prostor mezi betony.

Vzápětí už Oceláři udeřili, Kurovský se prosadil z dorážky. Olomouc si vzala trenérskou výzvu, ale rozhodčí u videa nenašli nedovolené bránění brankáři a gól uznali.

Pokud se fanoušci zdrželi po přestávce s návratem do hlediště, přišli o dva góly. Smithovo nahození od modré čáry skončilo v síti a Kurovský o 18 sekund později vymetl horní roh Sedláčkovy branky.

Olomouc následně zahrozila a Kacetl dobře zasáhl proti teči Kunce, ale prostřední třetinu ovládli domácí. Ve 32. minutě využil přesilovou hru Daňo a vydařenou souhru elitního útoku zakončil Voženílek pohodlně do zcela prázdné branky.

Sedláček přenechal po pátém gólu své místo Konrádovi, který sice zastavil sólo Hudáčka, ale ještě před druhou sirénou kapituloval. Voženílek si navedl z pravé strany puk do středu a skóroval střelou nad lapačku.

Olomouc vstoupila do třetí třetiny lépe. Osamocený Orsava ještě zblízka přestřelil, vzápětí ale připravil Navrátil tečí Kacetla o čisté konto. Na druhé straně zazvonila za Konrádem tyč po střelách Adámka i Marinčina a Čacho po slalomu přes několik hráčů už neměl dost síly, aby zvedl puk nad beton. Hosté měli v závěru k dispozici 76 sekund dlouhou výhodu dvou hráčů v poli, ale skóre nezkorigovali.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:09. Kurovský, 20:20. Smith, 20:38. Kurovský, 31:25. Daňo, 34:25. Voženílek, 39:40. Voženílek Hosté: 42:47. Navrátil Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Šenkeřík – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – Kurovský, L. Hudáček, Daňo – Spěváček, Vrána (C), Hrehorčák – Sikora, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Sedláček (35. Konrád) – Řezníček, Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Černý, Švrček – Navrátil, Macuh, Kunc – Bambula, Nahodil (A), Klimek – Orsava, Knotek (A), Kusko – Menšík, Anděl, Plášek ml. – P. Musil. Rozhodčí T. Veselý, Vrba – Hlavatý, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 442 diváků

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 4:1 (4:0, 0:0, 0:1)

Domácí hráči předvedli bleskový vstup do důležitého zápasu v souboji o postup do předkola play off. Již po devíti sekundách překvapil obránce Bartejs brankáře Růžičku. Ve 4. minutě se boleslavský gólman musel opět červenat, když si sám hokejkou srazil do branky střelu Ondřeje Procházky.

O minutu později nikým neatakovaný hostující gólman propustil další jednoduchou střelu Kružíka, vystřelenou těsně za modrou čárou, a utkání pro něj skončilo. V mladoboleslavské brance jej nahradil v extralize debutující osmnáctiletý Hora.

Ani ten však neměl vstup do zápasu úspěšný, když mu v 11. minutě prošla mezi betony Havlínova střela od mantinelu. Až poté poprvé zahrozili hosté, přesilové hry při vyloučeních Dlapy a McFaddena ale nevyužili. Nejnebezpečnější střelu Hradce zlikvidoval brankář Frodl.

Druhá třetina se nesla ve znamení optického tlaku Středočechů, kteří se s nepříznivým výsledkem snažili něco udělat, ale k větší brankové příležitosti se hosté nedostali. Největší šanci v prostřední dvacetiminutovce si vytvořil domácí Procházka, ale Hora stihl však zasáhnout.

V závěrečné části, kterou zpestřila kratší bitka mezi Malínkem a Havlínem, si domácí s přehledem pohlídali svůj nabytý náskok. Středočeši prohru v 57. minutě zkorigovali, když si první gól v sezoně připsal kapitán Jánošík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:09. Bartejs, 03:43. Jiskra, 04:48. Kružík, 10:27. Havlín Hosté: 56:09. Jánošík Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Bartejs, Huttula, McFadden, Stříteský, Mikyska, Havlín, Dlapa – Jiskra, Černoch (C), O. Procházka – Rachůnek (A), Gríger, O. Beránek (A) – Kangasniemi, Hladonik, Koffer – Redlich, Kofroň, Kružík. Hosté: J. Růžička (5. Hora) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Čech, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Hradec – Pitule, Stránský. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Brejcha, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4265 diváků

Verva Litvínov - Mountfield HK 5:6 v prodl. (1:1, 1:4, 3:0 - 0:1)

Do sestavy Hradce Králové se po vypršení desetiměsíčního trestu za doping vrátili obránce Graeme McCormack a útočník Kevin Klíma. První šanci měl po Klímově přihrávce zpoza branky Jergl a na druhé straně se dostal do úniku Kirk, ale Pařík zasáhl. Za hosty zahrozil Okuliar a největší příležitost měl v polovině úvodní části Estephan, ale Tomka neprostřelil.

V 11. minutě sice Jergl po Pavlíkově přihrávce překonal litvínovského gólmana, ale gól neplatil. Pavlík přidržel Zilemu hokejku a kvůli jeho faulu byla hra přerušená. V přesilovce skončila mimo Paříkovu branku Hlavova teč a neuspěl ani Kirk.

V čase 14:03 při Jerglově trestu už se domácí dočkali vedení a od modré čáry se trefil Jaks, který bodoval v devátém utkání za sebou a vytvořil nejdelší sérii mezi obránci v sezoně. Mountfield odpověděl 58 sekund před koncem první části, kdy se za levým kruhem opřel do přihrávky Šťastného Blain a prostřelil Tomka.

Ve 24. minutě Hradec Králové otočil stav, ale na potvrzení branky si musel počkat až po druhém přezkoumání videozáznamu. Eberle se pokusil překonat Tomka zpoza branky, odkud zasunul puk k levé tyči. Litvínovský gólman jej udržel před brankovou čárou levým betonem u tyčky, ale Jasper dorážkou posunul kotouč do branky. Sudí Kika s Mrkvou situaci přezkoumali a potvrdili gól. A znovu pak i po trenérské výzvě Litvínova.

Následoval trest pro domácí, za 13 sekund ještě fauloval Ondřej Kaše a přesilovou hru pěti proti třem po 44 sekundách využil Okuliar, který usměrnil k levé tyči Blainovu přihrávku. Za 16 vteřin putoval na trestnou lavici Zeman a další výhodu dvou mužů Mountfield opět využil díky Okuliarově dorážce.

V 27. minutě překonal Tomka z levého kruhu Jasper a do litvínovského brankoviště se postavil čerstvý reprezentant Zajíček. V čase 31:31 při Jasperově vyloučení snížil Ondřej Kaše a Litvínov se snažil vrátit do hry.

Ve druhé třetině ještě domácí tým nevyužil přesilovku při McCormackově trestu, ale 10 sekund před jejím koncem byli vyloučeni hostující Eberle s Pláňkem. Po minutě a půl závěrečné části využil přesilovku pěti proti třem po střele Ondřeje Kašeho z dvojnásobné dorážky Hlava.

V 46. minutě po Koblasově pokusu zamířil do odkryté branky Kirk a bylo to jen o gól. Zvýšil náskok hostů mohl Okuliar, ale Zajíček mu hattrick nedovolil. V čase 55:51 po Zemanově střele vyrovnal Hlava. V prodloužení se Litvínov ubránil při vyloučení Ondřeje Kašeho za nesportovní chování. Po Estephanově trestu se síly na ledě vyrovnaly a po přihrávce Tamášiho rozhodl Blain.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:03. Jaks, 31:31. O. Kaše, 41:30. Hlava, 45:30. Kirk, 55:51. Hlava Hosté: 19:02. Blain, 23:13. Jasper, 24:10. Okuliar, 25:27. Okuliar, 26:58. Jasper, 62:44. Blain Sestavy Domácí: M. Tomek (27. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Klíma, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Eberle (C). Rozhodčí Mrkva, Kika – Gerát, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3731 diváků

Motor České Budějovice - Kometa Brno 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Domácí nastoupili v retro dresech připomínajících éru budějovického Slavoje z počátku šedesátých let minulého století, do jejich sestavy se navíc poprvé od konce října vrátil útočník Pech.

První výraznější příležitost si vytvořil brněnský Moses, ale brankář Hrachovina byl na místě. Záhy mohli Jihočeši otevřít skóre v přesilovce, Kondelík ale gólmana Furcha překonat nedokázal.

Brzy hráli v početní výhodě také hosté, ale nebyli nebezpeční. V polovině úvodní části se před brankovištěm Komety neprosadil Valský a po něm ani Hanzl. Při trestu brněnského Hollanda se utrhli dva jeho spoluhráči, ale z přečíslení proti jedinému obránci nevytěžili nic.

Po střeleckých pokusech Gulaše a Doudery na startu druhé třetiny se ocitl v šanci také brněnský Kohout, zastavil jej ale faulující Gulaši. Forčekující Vopelka v oslabení našel mezi kruhy volného Ordoše, tomu však nevyšla střela.

Kometa získávala převahu, jenže příležitosti nevyužili Kollár, Cingelova formace ani Zbořil. Moravané otevřeli skóre až při trestu Valského za špatné střídání. Ščotka pálil švihem od modré čáry a obránce Gazda tečoval puk za Hrachovinova záda.

O 49 sekund později se hosté prosadili podruhé. Po chybě obránce Štencela u zadního mantinelu našel Flek volného Zaťoviče, který nezaváhal. V poslední minutě druhé části zdramatizoval duel v přesilové hře Kubík, který bleskově potrestal faul Gazdy.

V závěrečné dvacetiminutovce hosté dlouho kontrolovali těsný náskok a téměř zaplněná Budvar arena čekala na výraznější šance. Ďalogovo sólo si pohlídal Hrachovina, Furch si poradil s pokusy Beránka, Harrise i akcí Pecha. V obrovské šanci poté neuspěl Kubík. Více než dvě minuty před koncem sáhli Jihočeši k power play, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

Pardubice - Vítkovice 5:3 (2:0, 3:3, 0:0)

Po úvodní šanci vítkovického Fridricha se hra přesunula k brance hostů, zpoza které vyjel Zohorna a předložil puk pro Košťálka. Pardubický obránce po 82 vteřinách vstřelil první gól zápasu. Další příležitost Dynama měl Paulovič, ale domácí se podruhé radovali až v 7. minutě, kdy po střele Vály s tečí dorážel před brankou Adam Musil.

Do druhé třetiny si Východočeši přenesli přesilovku, kterou po 12 vteřinách využil Zohorna po přihrávce Kousala. O tři minuty později si na přihrávku Hyky najel sedmnáctiletý obránce Švec, který vstřelil svůj první gól v extralize. Hosté vystřídali brankáře, vzápětí jeli na Machovského Říčka se Zohornou, jenže neskórovali. Z protiútoku naopak udeřili hosté, když akci zakončil dorážkou Barinka.

Ofenzivní představení pokračovalo. Ve 27. minutě se do úniku dostal Adam Musil a prostřelil gólmana Machovského. Čtyřbrankovou ztrátu bleskově hosté snížili, když v polovině utkání během necelé minuty vstřelili dva góly. Nejprve se prosadil Roberts Bukarts kličkou do bekhendu, o chvíli později zblízka zakončil Claireaux.

Hosté usilovali o další gól, v úvodu třetí třetiny byli střelecky aktivnější. Pardubický brankář Will si poradil mimo jiné s nebezpečnou střelou Mikuše nebo Chlána. V 54. minutě potom zazněla tyč pardubické branky po tečované střele Raskoba. V předposlední minutě ještě hosté odvolali brankáře, Lakatoš byl blízko gólu, skórovat ale nedokázal. Na druhé straně pak prázdnou branku minul Paulovič, na výhře Dynama 5:3 se už nic nezměnilo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:22. Košťálek, 06:41. A. Musil, 20:12. Zohorna, 23:38. Švec, 26:40. A. Musil Hosté: 24:33. Barinka, 28:54. Ro. Bukarts, 29:42. Claireaux Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – Hájek, D. Musil, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Švec – Pánik, A. Musil, Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (C), Radil – Říčka, Paulovič, Rohlík – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Klimeš (24. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Kotala, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Ri. Bukarts, Claireaux, Šoustal. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Frodl, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8592 diváků

Kladno - Liberec 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Domácí nastoupili v improvizované sestavě, neboť kromě zraněných hráčům jim scházela potrestaná čtveřice Babka, Frolík, Bláha a Veber. Vypomoct tak museli junioři.

Liberec skóroval v početní výhodě už v první minutě, jenže rozhodčí rozpažil kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti a nezměnila to ani trenérská výzva Severočechů. Vše si vynahradili nedlouho poté při Strnadově vyloučení, Filippi se z kruhu trefil nad Bowovu lapačku.

Rytíře brzdila nekázeň. Zkraje druhé třetiny museli na 98 vteřin do tří, ale Tygři gólově udeřili až při zbývající převaze o jednoho muže. Rychlovský puk zasouval do odkryté branky.

Kladno se ještě nadechlo, když hosté špatně střídali a Jarůšek využil volný prostor na křídle střelou pod horní tyčku. Jenže tým trenéra Filipa Pešána zareagoval za dvě minuty, byť šťastně. Od mantinelu střílel nebo nahazoval Filippi a obránce Slováček ho nechtěně zvedl mimo dosah brankáře Bowa.

Středočeši, kteří v novém roce ještě nevyhráli, nevyžili přečíslení, Ticháček minul. A tak jen 17 vteřin před druhou sirénou zvýšil v další přesilovce Melancon pokusem zpoza kruhu.

Kotel Kladna i dnes držel tichý protest proti dlouhodobě špatné situaci klubu, ponurou atmosféru ve třetí třetině zvýraznily další údery Liberce. Dva opět v přesilovkách. Jednu využil za sedm vteřin Najman, dorážející u zadní tyčky, další pak Filippi po parádním průniku.

Zkompletoval tím hattrick, asistenci při jeho třetí brance si zapsal i gólman Hrenák. Ale ještě to nebylo od reprezentačního útočníka všechno, na domácí korekci z hole Smoleňáka zareagoval svojí čtvrtou trefou. U zadní tyčky puk zametl do sítě, než se Bow přemístil, a uzavřel své galapředstavení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:05. Jarůšek, 56:46. Smoleňák Hosté: 09:56. Filippi, 22:07. Rychlovský, 28:39. Filippi, 39:43. Melancon, 48:09. Melancon, 51:35. Filippi, 57:32. Filippi Sestavy Domácí: Bow (Mitens) – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Trojna – Smoleňák (C), Klepiš, M. Procházka – Sideroff, Melka (A), Tralmaks – Strnad (A), Pytlík, Jarůšek – Nedvěd, Vimmer. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Vlach (A), Klíma – Pérez, Šír, Zachar. Rozhodčí Úlehla, Jaroš – Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1072 diváků

Sparta - Plzeň 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Západočeši začali velkým náporem, který však po 104 sekundách od úvodního buly utnul útočným faulem Pour. Sparťané sice netrestali, ale dostali se do provozní teploty a byli do první přestávky lepším týmem. V desáté minutě to také poprvé vyjádřili i gólově: Sobotka zavezl puk do útočného pásma, zpětnou nahrávkou našel Mikliše a ten pálil přesně.

Ve 12. minutě poprvé udeřil Chlapík. Pražané výbornou rotací v útočném pásmu roztrhali obranný blok Indiánů, domácí kanonýr si to namířil přímo před gólmana Hlavaje a zblízka zvýšil na 2:0. Na začátku 15. minuty musel na trestnou lavici Lev, ale pobyl tam jen 18 sekund. Skrytou ranou se prosadil znovu Chlapík. To už bylo moc na Hlavaje, jehož nahradil v hostujícím brankovišti Klouček.

Od druhé třetiny se však začala karta obracet. Chlapíkův faul potrestal po minutě přesilovky Lev, když byl při dorážce ve správný čas na správném místě, a vrátil Indiány do hry. Uběhlo navíc jen 83 sekund a gólman Kovář inkasoval znovu, tentokrát z hole Poura.

Sparta mohla po chvíli odpovědět v přesilovce po Benákově faulu, stavem však nepohnula. Domácím se naopak přitížilo na začátku 34. minuty, když byl hned na čtyři minuty vyloučený za faul vysokou holí Forman. Hosté však v dlouhé početní výhodě nic nevymysleli. Chlapík pak ve 39. minutě využil prostoru, který dostal od hostů na pravé straně kluziště a výstavní táhlou ranou z kruhu překonal Kloučka.

Ve třetí části už sparťané hlídali svůj náskok o poznání pečlivěji. Horko jim však bylo po Kousalově vyloučení na konci 45. minuty. V přesilovce Lev hledal Schleisse, jenž z hranice brankoviště nedokázal usměrnit kotouč za Kovářova záda. Schleiss měl jen krátce nato možnost opravy, jeho ránu z mezikruží však vytěsnil Kovář. Na výsledku už pak nic nezměnila ani power play Západočechů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:35. Mikliš, 11:45. Chlapík, 14:19. Chlapík, 38:39. Chlapík Hosté: 24:10. Lev, 25:33. Pour Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Beaudin, Irving, Němeček, Mozík, Moravčík – Forman (A), Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Hrabík, D. Vitouch, Kassian. Hosté: Hlavaj (15. Klouček) – Malák, Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček (A), Dujsík, Kvasnička – Holešinský, Indrák, Schleiss (C) – Šiler, Mertl, Lev (A) – Pour, Benák, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Jansa. Rozhodčí Hribik, Pilný – Zíka, Šimánek Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 9051 diváků