V Římě napadli fotbalového fanouška: Pořezali mu zadek!

Fandové italského klubu AS Řím jsou známí tím, že jsou svému týmu naprosto oddaní. Poslední dobou to však opravdu přehánějí. Po říjnovém útoku na fanoušky sešívaných se totiž minulý týden, za pomoci nožů, pustili i do skupinky příznivců anglického Brightonu, kteří do italského hlavního města přijeli na osmifinálové utkání Evropské ligy.

Pro tiskaře Andyho Le Goubina měla být cesta do Říma životním zážitkem. Vždyť se jeho oblíbený tým poprvé v historii probojoval do evropských pohárů. Splněný sen se však během pár chvil proměnil v noční můru. „Fanouška pořezali u hýždí, což je typický znak pro skupinu římských ultras. Kromě toho jej okradli o osobní majetek, pas, bankovní karty a peníze,“ sdělil sportovní web The Athletic.

Fanoušek Brightonu popíjel s kamarády v hospodě poblíž Kolosea. Když měli dost, rozhodli se, že společně zamíří zpět na hotel. Po cestě si je však vyhlédla parta maskovaných útočníků. „Neměli jsme na sobě klubové barvy a ani jsme nedělali hluk. Byli jsme však opilí a tak si asi mysleli, že budeme snadný cíl,“ uvedl Le Goubin.

„Nejprve jsem se dal na útěk, ale pak jsem si řekl 'Sakra, nemůžu je tu přece nechat'. Viděl jsem, jak Jacka obkličují a v tu chvíli jsem si myslel, že jsem Jackie Chan. Zaútočil jsem a zkusil použít naskočené koleno, což byla asi hloupost,“ vtipkoval napadený fanoušek. „Můj útok však netrval dlouho, protože jsem pak dostal ránu zezadu a několik bodných ran do zadku,“ dodal Le Goubin.

Partu útočníků nakonec zahnala až kolemjedoucí auta, která na ně začala troubit. Andy byl i s jeho přítelem Jackem Stephensonem následně převezen do nemocnice, kde jim lékaři ošetřili řezné rány. Ani tato poranění jim však nezabránili v tom, aby se zúčastnili zápasu.

Napadené fanoušky proto kontaktovali funkcionáři Brightonu a zařídili jim přednostní nástup do autobusů, které přepravovaly 3500 příznivců anglického týmu k Olympijskému stadionu.

Při vstupu do ochozů pak byli oba napadení muži bouřlivě přivítání ostatními fanoušky Brightonu. Jejich tým jim však moc velkou radost neudělal. „Příště si takový výlet do Itálie dvakrát rozmyslím a prohra 0:4 mě tedy taky moc nepotěšila,“ řekl Le Goubin.