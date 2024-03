Hříšníci a reprezentace? Hašek dodržel slovo. Ví o jediném hráči, který nebude

V listopadu kauza Belmondo otřásla českým fotbalem. Hráči Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta nedostali mezi klíčovými kvalifikačními zápasy lepší nápad, než jít zapařit do olomouckého klubu. Tehdejší vedení národního týmu je vyhodilo ze srazu a repre se na EURO dostala i bez nich. Trenér Jaroslav Šilhavý ale rezignoval a na jeho místě je nyní Ivan Hašek . To on rozhodne otázku, jestli trojici omilostnit.

„Absolutně nechápu, co je to napadlo. Možná potřebovali vypnout, jsou to taky jen lidi, ale radši měli být zavření na hotelu,“ zamyslela se v pořadu Tiki Taka jedna z nejlepších českých fotbalistek Kateřina Svitková. „Teď prokazují, že hrají dobře, hlavně Coufal je skvělý v Premier League. Minimálně on se vykoupil a měl by být v nominaci,“ radila.

Ivan Hašek, který byl také pozvaný, pozorně naslouchal. Sám ale stanovisko ze své současné role i přes naléhání ostatních hostů neřekl.

„Kdybych byl na místě Jardy Šilhavého, tak bych jim nikdy neodpustil a nikdy bych je nenominoval. Ale jsem nový trenér a můžu na to mít jiný názor, dozvíte se ho v pátek. Ale já jsem vám dopředu říkal, když jste mě zvali. Nemůžu pouštět informace napřed,“ nenechal se zviklat.

Vladimír Coufal se nedávno vyjádřil ve smyslu, že s ním nový trenér nemá problém. To ale ještě neznamená, že opravdu bude součástí nominace. Petr Švancara se zamyslel, jestli jde dané hráče nahradit, Vladimír Šmicer zase spoléhal na změnu týmové atmosféry: „Mají kliku, že se udělala trenérská změna. Jarda by je nevzal, ale teď je nová situace a kluci by šanci dostat mohli. Ale vůbec nemají tutovou nominaci na EURO, z těch tří tam vidím jen jednoho,“ narážel právě na beka WHU.

Trenér nároďáku se mezitím dál držel slova, že dopředu nic neřekne, s jedinou výjimkou: Jediný hráč s pozvánkou počítat nemůže – a pokynul hlavou směrem ke Švancarovi. Někdejší ligový útočník, který během kariéry čekal na reprezentační pozvánku do áčka marně, tedy páteční tiskovou konferenci ani nemusí zapínat.

Ale co třeba Antonín Barák? Záložník Fiorentiny v Belmondu být ani nemohl, protože kvůli sporům s tehdejším realizačním týmem nebyl v nominaci. „Mediálně to bylo zbytečně rozvířené, s Tondou Barákem jsem v kontaktu. Nestihl jsem se za ním podívat, ale viděli jsme se osobně v Česku. Je to jeden z kandidátů,“ připustil Hašek.

Nicméně ani Barák nemá v Itálii takové herní vytížení, jaké by si představoval. Podobně jsou na tom i další krajánci v čele s trojicí Kovář, Schick a Hložek z Leverkusenu.

„Je pár hráčů, kteří nemají minutáž. Byli bychom rádi, aby nastupovali v každém zápase v základu. Ale jsou venku, protože tady byli nejlepší. Aspoň nebudou zranění a budou mít obrovskou motivaci. Máme i data z tréninků, takže víme, jak na tom jsou,“ hledal pozitiva Ivan Hašek.