Schick gólem v nastavení zachránil neporazitelnost. West Ham prohrál

Gólem v nastavení zachránil Patrik Schick fotbalistům Leverkusenu remízu 2:2 v úvodním zápase osmifinále Evropské ligy na hřišti Karabachu. Německý tým zůstává v sezoně nadále neporažen, jeho série čítá již 35 soutěžních utkání. Freiburg zdolal 1:0 West Ham, za který odehráli celý zápas Tomáš Souček a Vladimír Coufal. AS Řím přehrál Brighton výrazně 4:0.

Lídr německé ligy Leverkusen nastoupil s brankářem Matějem Kovářem a útočníkem Adamem Hložkem v základní sestavě, Schick usedl na lavičku náhradníků. Vstup do zápasu se favoritovi nevydařil, český gólman do přestávky dvakrát inkasoval. Nejprve ho tvrdou střelou překonal Benzia. V nastavení prvního poločasu si za obranu naběhl Juninho, udělal Kovářovi kličku a zakončil do prázdné branky.

Hložka v 58. minutě vystřídal Wirtz, který vstřelil kontaktní branku. V 80. minutě nastoupil také Schick a trenér Xabi Alonso měl znovu šťastnou ruku. Český reprezentant ve druhé minutě nastaveného času hlavou zužitkoval Andrichův centr a vyrovnal na 2:2.

Česká dvojice Souček, Coufal nechyběla ve Freiburgu v základní sestavě West Hamu. Dlouho platilo bezbrankové skóre, až v 81. minutě ho změnil Gregoritsch. V samém závěru nastavení rozhodčí u videa dlouho zkoumal, zda domácí Weisshaupt nezahrál v pokutovém území rukou, penalta se však nakonec nekopala.

AS Řím využil domácího prostředí a poradil si s Brightonem. Skóre otevřel Dybala, jehož trefu potvrdil videorozhodčí. Před přestávkou chyboval hostující kapitán Dunk a kanonýr Lukaku zakončil samostatný únik nekompromisně. Belgický útočník zaznamenal sedmý gól v ročníku Evropské ligy.

Italský tým, který v základní skupině obsadil druhou příčku za pražskou Slavií, ve druhém poločase výrazně nakročil za postupem. Další branky přidali Mancini a Cristante.

Vedení v tabulce střelců si upevnil Aubameyang z Marseille. Proti Villarrealu se trefil dvakrát, poprvé z penalty, a polepšil si již na devět branek v soutěži. Olympique zvítězil hladce 4:0. Benfica Lisabon remizovala s Rangers 2:2.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

AS Řím - Brighton 4:0 (2:0)

Branky: 13. Dybala, 43. Lukaku, 64. Mancini, 68. Cristante.

Karabach - Leverkusen 2:2 (2:0)

Branky: 26. Benzia, 45.+2 Juninho - 70. Wirtz, 90.+2 Schick.

Marseille - Villarreal 4:0 (3:0)

Branky: 42. z pen. a 59. Aubameyang, 23. Veretout, 28. vlastní Mosquera. ČK: 62. Moreno (Villarreal).

Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 2:2 (1:2)

Branky: 45.+2 Di María z pen., 67. vlastní Goldson - 7. Lawrence, 45.+5 Sterling.

Freiburg - West Ham 1:0 (0:0)

Branka: 81. Gregoritsch.