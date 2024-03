Vitík: Nejlepší výkon! Ale dokážeme hrát ještě líp, tvrdil stoper Sparty

Přinesl „lvíčatům“ to, co potřebovala. Pořádek vzadu, dirigování obrany a rozehrávku. Návrat Martina Vitíka (21) ze seniorského áčka mezi jeho generaci se vyplatil oběma stranám. Sparťanský stoper zvládl celý kvalifikační zápas proti Islandu (4:1) na úrovni. „Je to taková vzpruha. Nic není ztraceného,“ okomentoval po první výhře situaci v tabulce.

Hned v první minutě jste měli velkou šanci. Nakoplo vás to?

„Chtěli jsme do toho dobře vstoupit, což se povedlo. Další šance už jsme dokázali zužitkovat. Je vždycky plus, když hráči, co jedou na repre, mají v klubech co největší vytížení. To se potvrdilo. Ale pořád máme ve hře mezery, je na čem pracovat. Ale teď to bylo hlavně o třech bodech. V tabulce jsme se trošku posunuli.“

Na podzim jste na Islandu prohráli 1:2. Byl soupeř poloviční anebo vy tak dobří?

„Něco mezi tím. My jsme hráli určitě líp než tehdy. Oni drželi balon, ale nevytvářeli si tolik šancí. Určitě jsme ve druhé půli neotevřeli cíleně obranu. Ale byly tam ztráty, musíme na tom zapracovat. Je to o zkušenostech. Věřím, že to bude každým zápasem lepší a lepší.“

Byl to nejlepší výkon v tomto cyklu?

„Z pohledu mužstva určitě. Ale myslím, že dokážeme hrát ještě líp. Potenciál, který v týmu je, ještě není úplně využitý.“

Překvapil vás v základu klubový spoluhráč Michal Ševčík?

„Z utkání béčka Sparty měl problémy s kolenem, proto hrál proti Severnímu Irsku jen chvíli. Nepřekvapilo mě, že byl proti Islandu v sestavě. Jsem s ním každý den na Spartě a vím, jakou má kvalitu. Je neskutečně technicky vybavený, což ukázal i nyní.“

Zamlouvala se vám kulisa v Malšovické aréně?

„Ze všech zápasů, co jsem odehrál za jednadvacítku, byla tato atmosféra nejlepší. Skvělá kulisa a nádherný stadion. Byla pecka, že lidi přišli a užívali si to. Jsme jim za to vděční.“

Stál váš návrat z áčka mezi vrstevníky za to?

„Byl jsem nominovaný do jednadvacítky. Dostal jsem vysvětlení. Měl jsem tady nějaký úkol a myslím, že jsem ho splnil. Dál to asi nemusím komentovat.“

Ve čtvrtek v přípravě proti Severnímu Irsku jste nehrál. Pomohla vám pauza na odpočinek?

„S trenérem jsem se bavil. Odehrál jsem ze Spartu pět zápasů za čtrnáct dnů a měl jsem trošku natažený sval. Domluvili jsme se, že mě trenér nevyužije. Byl jsem nachystaný, kdyby se něco stalo, ale určitě mi odpočinek prospěl.“